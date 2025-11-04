Bodø/Glimt x Monaco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/11) pela Champions League

Bodo Glimt x Mônaco disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo iniciará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Aspmyra, em Bodø, Noruega. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bodo-Glimt x Mônaco ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Bodo Glimt passou por dois empates de 2 a 2 com o Slavia Praha e com o Tottenham; e por uma derrota de 3 a 1 para o Galatasaray.

Já o Mônaco passou por uma derrota de 4 a 1 para o Brugge, por um empate de 2 a 2 com o City e por um empate sem gols com o Tottenham.

Bodø-Glimt x Monaco: prováveis escalações

Bodø/Glimt: Haikin; Sjovold, Bjortuft, Nielsen e Maatta; Klynge, Berg e Fet; Auklend, Helmersen e Hauge. Técnico: Kjetil Knutsen.

Mônaco: Kohn; Kehrer, Salisu e Henrique; Diatta, Teze, Golovin e Ouattara; Akliouche, Minamino e Balogun. Técnico: Sébastien Pocognoli.

FICHA TÉCNICA

Bodø/Glimt x Mônaco

Champions League

Local: Estádio Aspmyra, em Bodø, Noruega

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 17h