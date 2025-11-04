Liverpool x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Champions League

Liverpool x Real Madrid disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Liverpool x Real Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Liverpool passou por uma vitória de 3 a 2 sobre o Atlético Madrid, por uma derrota de 1 a 0 para o Galatasaray e por uma vitória de 5 a 1 sobre o Eintracht.

Já o Real Madrid registrou uma vitória de 2 a 1 sobre o Olympique de Marseille, outra de 5 a 0 contra o Kairat e uma vitória de 1 a 0 sobre o Juventus.

Liverpool x Real Madrid: prováveis escalações

Liverpool: Marmardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Ekitiké e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Vini Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA

Liverpool x Real Madrid

Champions League

Local: Estádio Anfield, em Liverpool, Inglaterra

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 17h