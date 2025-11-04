Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (04/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Champions League movimenta o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, Tottenham e Copenhague jogarão pela Champions League (Facebook/ @FCKobenhavn)

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (04/11), incluem partidas pela Liga dos Campeões.

Às 14h45, o Napoli jogará contra o Eintracht Frankfurt pela Champions League. Já às 17h, o PSG enfrentará o Bayern pela mesma competição.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Champions League

  1. Napoli x Eintracht Frankfurt - 14h45 - Space e HBO Max
  2. Slavia Praha x Arsenal - 14h45 - TNT e HBO Max
  3. Liverpool x Real Madrid - 17h - SBT, TNT e HBO Max
  4. Paris Saint-Germain x Bayern de Munique - 17h - Space e HBO Max
  5. Atlético Madrid x Union SG - 17h - HBO Max
  6. Juventus x Sporting - 17h - HBO Max
  7. Tottenham x Copenhagen - 17h - HBO Max
  8. Olympiacos x PSV - 17h - HBO Max
  9. Bodö/Glimt x Monaco - 17h - HBO Max

Onde assistir ao jogo de Napoli e Eintracht; veja o horário

O jogo entre Napoli x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 14h45.

Onde assistir ao jogo de PSG e Bayern; veja o horário

O jogo entre PSG x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Liverpool e Real Madrid; veja o horário

O jogo entre Liverpool x Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Tottenham e Copenhagen; veja o horário

O jogo entre Tottenham x Copenhagen terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

  1. 17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

  1. 14h45 - Slavia Praha x Arsenal - Champions League
  2. 17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 14h45 - Napoli x Eintracht Frankfurt - Champions League
  2. 14h45 - Slavia Praha x Arsenal - Champions League
  3. 17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League
  4. 17h - Paris Saint-Germain x Bayern de Munique - Champions League
  5. 17h - Atlético Madrid x Union SG - Champions League
  6. 17h - Juventus x Sporting - Champions League
  7. 17h - Tottenham x Copenhagen - Champions League
  8. 17h - Olympiacos x PSV - Champions League
  9. 17h - Bodö/Glimt x Monaco - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (04/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Champions League movimenta o futebol nesta segunda-feira

04.11.25 7h00

AFC Champions League

Al-Sadd x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Liga dos Campeões AFC

Al Sadd x Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

04.11.25 2h00

Futebol

Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes

Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido

03.11.25 18h48

Série A argentina

Central Córdoba x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pelo Argentino

Central Córdoba e Racing jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

03.11.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Acorda Leão

UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B

Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição.

04.11.25 10h19

Futebol

Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos

Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026

04.11.25 10h09

PLANEJAMENTO

Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026

Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia

03.11.25 22h20

Futebol

Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante'

Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9)

04.11.25 11h34

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda