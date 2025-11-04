Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (04/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Champions League movimenta o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 04.11.25 7h00 Às 17h, Tottenham e Copenhague jogarão pela Champions League (Facebook/ @FCKobenhavn) Os jogos de hoje, nesta terça-feira (04/11), incluem partidas pela Liga dos Campeões. Às 14h45, o Napoli jogará contra o Eintracht Frankfurt pela Champions League. Já às 17h, o PSG enfrentará o Bayern pela mesma competição. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Champions League Napoli x Eintracht Frankfurt - 14h45 - Space e HBO Max Slavia Praha x Arsenal - 14h45 - TNT e HBO Max Liverpool x Real Madrid - 17h - SBT, TNT e HBO Max Paris Saint-Germain x Bayern de Munique - 17h - Space e HBO Max Atlético Madrid x Union SG - 17h - HBO Max Juventus x Sporting - 17h - HBO Max Tottenham x Copenhagen - 17h - HBO Max Olympiacos x PSV - 17h - HBO Max Bodö/Glimt x Monaco - 17h - HBO Max Onde assistir ao jogo de Napoli e Eintracht; veja o horário O jogo entre Napoli x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 14h45. Onde assistir ao jogo de PSG e Bayern; veja o horário O jogo entre PSG x Bayern de Munique terá transmissão ao vivo pelo Space e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Liverpool e Real Madrid; veja o horário O jogo entre Liverpool x Real Madrid terá transmissão ao vivo pelo SBT, pela TNT e pela HBO Max, às 17h. Onde assistir ao jogo de Tottenham e Copenhagen; veja o horário O jogo entre Tottenham x Copenhagen terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? 17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira. TNT 14h45 - Slavia Praha x Arsenal - Champions League 17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League ESPN Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira. SporTV Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira. Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max 14h45 - Napoli x Eintracht Frankfurt - Champions League 14h45 - Slavia Praha x Arsenal - Champions League 17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Bayern de Munique - Champions League 17h - Atlético Madrid x Union SG - Champions League 17h - Juventus x Sporting - Champions League 17h - Tottenham x Copenhagen - Champions League 17h - Olympiacos x PSV - Champions League 17h - Bodö/Glimt x Monaco - Champions League Disney+ Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira. Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (04/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Champions League movimenta o futebol nesta segunda-feira 04.11.25 7h00 AFC Champions League Al-Sadd x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Liga dos Campeões AFC Al Sadd x Al Ahli jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 04.11.25 2h00 Futebol Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido 03.11.25 18h48 Série A argentina Central Córdoba x Racing: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (03/11) pelo Argentino Central Córdoba e Racing jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 03.11.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Acorda Leão UFMG: após tropeço em casa, chances de acesso do Remo voltam a diminuir na Série B Leão Azul perdeu a chance de assumir a vice-liderança após empatar com a Chapecoense dentro de casa na 35ª rodada da competição. 04.11.25 10h19 Futebol Pelo menos oito clubes estão na briga pelo acesso; Remo é um dos favoritos Faltam apenas três rodadas para a definição dos quatro melhores times da Série B, que disputarão a elite do futebol brasileiro em 2026 04.11.25 10h09 PLANEJAMENTO Com Alberto Maia, Roger Aguilera apresenta nova comissão para 'reconstruir' o Paysandu em 2026 Após o rebaixamento à Série C, Aguilera antecipa o planejamento para 2026 e aposta em nomes experientes da própria casa, como Alberto Maia 03.11.25 22h20 Futebol Técnico do Coritiba-PR destaca respeito ao Paysandu após rebaixamento: 'Uma história importante' Mozart disse que não olha para a tabela de classificação e que vai fazer uma final contra o Papão no próximo domingo (9) 04.11.25 11h34