Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (04/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta terça-feira (04/11), incluem partidas pela Liga dos Campeões.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Champions League

Napoli x Eintracht Frankfurt - 14h45 - Space e HBO Max Slavia Praha x Arsenal - 14h45 - TNT e HBO Max Liverpool x Real Madrid - 17h - SBT, TNT e HBO Max Paris Saint-Germain x Bayern de Munique - 17h - Space e HBO Max Atlético Madrid x Union SG - 17h - HBO Max Juventus x Sporting - 17h - HBO Max Tottenham x Copenhagen - 17h - HBO Max Olympiacos x PSV - 17h - HBO Max Bodö/Glimt x Monaco - 17h - HBO Max

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta terça-feira.

TNT

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta terça-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta terça-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

14h45 - Napoli x Eintracht Frankfurt - Champions League 14h45 - Slavia Praha x Arsenal - Champions League 17h - Liverpool x Real Madrid - Champions League 17h - Paris Saint-Germain x Bayern de Munique - Champions League 17h - Atlético Madrid x Union SG - Champions League 17h - Juventus x Sporting - Champions League 17h - Tottenham x Copenhagen - Champions League 17h - Olympiacos x PSV - Champions League 17h - Bodö/Glimt x Monaco - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta terça-feira.

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta terça-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta terça-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta terça-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta terça-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.