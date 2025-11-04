PSG x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/11) pela Champions League

Paris Saint Germain x Bayern de Munique disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo acotnece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Parc des Princes, em Paris, França. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir PSG x Bayern ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Champions, o PSG goleou a Atalanta por 4 a 0, superou o Barcelona por 2 a 1 e goleou o Bayer Leverkusen por 7 a 2.

Já o Bayern registrou uma vitória de 3 a 1 sobre o Chelsea, outra de 5 a 1 contra o Pafos e uma terceira de 4 a 0 contra o Club Brugge.

PSG x Bayern de Munique: prováveis escalações

PSG: Marmardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Mac Allister e Szoboszlai; Salah, Ekitiké e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Bayern: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde, Bellingham; Arda Güler, Vini Jr. e Mbappé. Técnico: Xabi Alonso.

FICHA TÉCNICA

Paris Saint-Germain x Bayern de Munique

Champions League

Local: Estádio Parc des Princes, em Paris, França

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 17h