Betis x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) por La Liga Betis e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 22.08.25 15h30 Em suas estreias por essa edição de La Liga, Betis empatou com Elche, enquanto Alavés venceu Levante (X/ @RealBetis) Real Betis x Alavés disputam hoje, sexta-feira (22/08), a 2° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Betis x Alavés ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias por essa edição de La Liga, Betis empatou com Elche por 1 a 1, enquanto Alavés venceu Levante por 2 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino Barracas Central e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Betis x Alavés: prováveis escalações Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez; Altimira e Fornals; Ruibal, Lo Celso e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández. Alavés: Sivera; Tenaglia, Garces, Parada e Jonny Otto; Ibanez e Blanco; Vicente, Guridi e Aleñá; Toni Martínez. FICHA TÉCNICA Real Betis x Alavés Campeonato Espanhol Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 16h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Real Betis Alavés jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/08) pela Premier League West Ham e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.08.25 15h00 Campeonato Alemão Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 22.08.25 14h30 Campeonato Argentino Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino Barracas Central e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.08.25 14h30 Conference League Polissya x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22) pela Liga Conferência Polissya Zhytomyr e Fiorentina jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 22.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 BRASIL Robinho: STF julga recurso contra decisão que manteve prisão por estupro Ex-jogador cumpre pena de 9 anos em Tremembé após condenação na Itália. Defesa alega que transferência da execução penal não poderia ser aplicada ao caso. 22.08.25 11h21