Betis x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) por La Liga

Real Betis x Alavés disputam hoje, sexta-feira (22/08), a 2° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Betis x Alavés ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição de La Liga, Betis empatou com Elche por 1 a 1, enquanto Alavés venceu Levante por 2 a 1.

Betis x Alavés: prováveis escalações

Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez; Altimira e Fornals; Ruibal, Lo Celso e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garces, Parada e Jonny Otto; Ibanez e Blanco; Vicente, Guridi e Aleñá; Toni Martínez.

FICHA TÉCNICA

Real Betis x Alavés

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 16h30