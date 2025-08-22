Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Betis x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) por La Liga

Betis e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

Em suas estreias por essa edição de La Liga, Betis empatou com Elche, enquanto Alavés venceu Levante (X/ @RealBetis)

Real Betis x Alavés disputam hoje, sexta-feira (22/08), a 2° rodada do Campeonato Espanhol 2025La Liga. O jogo ocorre às 16h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Betis x Alavés ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias por essa edição de La Liga, Betis empatou com Elche por 1 a 1, enquanto Alavés venceu Levante por 2 a 1.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino
Barracas Central e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

image Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga
Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Betis x Alavés: prováveis escalações

Betis: Pau López; Bellerín, Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez; Altimira e Fornals; Ruibal, Lo Celso e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández.

Alavés: Sivera; Tenaglia, Garces, Parada e Jonny Otto; Ibanez e Blanco; Vicente, Guridi e Aleñá; Toni Martínez.

FICHA TÉCNICA
Real Betis x Alavés
Campeonato Espanhol
Local: Estádio Olímpico de La Cartuja, em Sevilha, Espanha
Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 16h30

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Real Betis

Alavés

jogos de hoje

La Liga 2025
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Inglês

West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/08) pela Premier League

West Ham e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

22.08.25 15h00

Campeonato Alemão

Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

22.08.25 14h30

Campeonato Argentino

Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino

Barracas Central e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

22.08.25 14h30

Conference League

Polissya x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22) pela Liga Conferência

Polissya Zhytomyr e Fiorentina jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo

22.08.25 14h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira

22.08.25 7h00

Futebol

Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B

Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina

22.08.25 8h47

De casa nova

Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo

Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023

21.08.25 12h14

BRASIL

Robinho: STF julga recurso contra decisão que manteve prisão por estupro

Ex-jogador cumpre pena de 9 anos em Tremembé após condenação na Itália. Defesa alega que transferência da execução penal não poderia ser aplicada ao caso.

22.08.25 11h21

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda