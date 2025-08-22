Capa Jornal Amazônia
Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Na última temporada, o Bayern somou 31 pontos a mais que o Leipzig (X/ @Libertadores)

Bayern de Munique x Leipzig disputam hoje, sexta-feira (22/08), a 1° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 15h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bayern x Red Bull Leipzig ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Xsports, SporTV, CazéTV e pelo OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern foi o campeão da última temporada da Bundesliga e somou 25 vitórias, 7 empates e 2 derrotas.

Já o RB Leipzig ficou em 7° lugar na mesma temporada e acumulou 13 vitórias, 12 empates e 9 derrotas.

Bayern x RB Leipzig: prováveis escalações

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Olise; Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; Schlager, Seiwald e Xavi Simons; Diomande, Nusa e Openda. Técnico: Ole Werner.

FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Red Bull Leipzig
Bundesliga
Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha
Data/Horário: 22 de agosto de 2025, às 15h30

