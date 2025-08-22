Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 22.08.25 14h30 Na última temporada, o Bayern somou 31 pontos a mais que o Leipzig (X/ @Libertadores) Bayern de Munique x Leipzig disputam hoje, sexta-feira (22/08), a 1° rodada da Bundesliga. O jogo inicia às 15h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Red Bull Leipzig ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Xsports, SporTV, CazéTV e pelo OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern foi o campeão da última temporada da Bundesliga e somou 25 vitórias, 7 empates e 2 derrotas. Já o RB Leipzig ficou em 7° lugar na mesma temporada e acumulou 13 vitórias, 12 empates e 9 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Bayern x RB Leipzig: prováveis escalações Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Stanisic; Kimmich, Goretzka e Olise; Gnabry, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany. RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba e Raum; Schlager, Seiwald e Xavi Simons; Diomande, Nusa e Openda. Técnico: Ole Werner. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Red Bull Leipzig Bundesliga Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 22 de agosto de 2025, às 15h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bundesliga 2025 Bayern Munique Red Bull Leipzig jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/08) pela Premier League West Ham e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.08.25 15h00 Campeonato Alemão Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 22.08.25 14h30 Campeonato Argentino Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino Barracas Central e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.08.25 14h30 Conference League Polissya x Fiorentina: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22) pela Liga Conferência Polissya Zhytomyr e Fiorentina jogam pela Conference League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 22.08.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 BRASIL Robinho: STF julga recurso contra decisão que manteve prisão por estupro Ex-jogador cumpre pena de 9 anos em Tremembé após condenação na Itália. Defesa alega que transferência da execução penal não poderia ser aplicada ao caso. 22.08.25 11h21