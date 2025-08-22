Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Thalles Leal 22.08.25 7h00 Bayern de Munique e Leipzig abrirão a Bundesliga 2025 às 15h30 (X/ @RBLeipzig) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (22/08), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais. Às 15h30, o Bayern jogará contra o Leipzig pela Bundesliga. Já às 16h, o West Ham enfrentará o Chelsea pela Premier League. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Bayern de Munique x Leipzig - 15h30 - SporTV Campeonato Argentino Barracas Central x Defensa y Justicia - 15h30 - AFA Play Tigre x Independiente Rivadavia - 20h - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Chapecoense - 19h - ESPN e Disney+ Criciúma x Novorizontino - 21h35 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Betis x Alavés - 16h30 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League West Ham x Chelsea - 16h - ESPN e Disney+ Onde assistir ao jogo de Bayern e Leipzig; veja o horário O jogo entre Bayern de Munique x Leipzig terá transmissão ao vivo pela SporTV, às 15h30. Onde assistir ao jogo de West Ham e Chelsea; veja o horário O jogo entre West Ham x Chelsea terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h. Onde assistir ao jogo de Athletic e Chapecoense; veja o horário O jogo entre Athletic x Chapecoense terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 19h. Onde assistir ao jogo de Betis e Alavés; veja o horário O jogo entre Betis x Alavés terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h - West Ham x Chelsea - Premier League 16h30 - Betis x Alavés - La Liga 19h - Athletic x Chapecoense - Série B do Brasileirão SporTV 15h30 - Bayern de Munique x Leipzig - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h - West Ham x Chelsea - Premier League 16h30 - Betis x Alavés - La Liga 19h - Athletic x Chapecoense - Série B do Brasileirão 21h35 - Criciúma x Novorizontino - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta sexta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. 