Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (22/08), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais.

Às 15h30, o Bayern jogará contra o Leipzig pela Bundesliga. Já às 16h, o West Ham enfrentará o Chelsea pela Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Bayern de Munique x Leipzig - 15h30 - SporTV

Campeonato Argentino

Barracas Central x Defensa y Justicia - 15h30 - AFA Play Tigre x Independiente Rivadavia - 20h - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

Athletic x Chapecoense - 19h - ESPN e Disney+ Criciúma x Novorizontino - 21h35 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

Betis x Alavés - 16h30 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

West Ham x Chelsea - 16h - ESPN e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta sexta-feira.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

16h - West Ham x Chelsea - Premier League 16h30 - Betis x Alavés - La Liga 19h - Athletic x Chapecoense - Série B do Brasileirão

SporTV

15h30 - Bayern de Munique x Leipzig - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

16h - West Ham x Chelsea - Premier League 16h30 - Betis x Alavés - La Liga 19h - Athletic x Chapecoense - Série B do Brasileirão 21h35 - Criciúma x Novorizontino - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta sexta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar no SportyNet nesta sexta-feira.