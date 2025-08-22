Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino

Barracas Central x Defensa y Justicia disputam hoje, sexta-feira (22/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Claudio Chiqui Tapia, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barracas x Defensa y Justicia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barracas Central lidera o Grupo A e acumula 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.

Já Central Córdoba está em 7° lugar do mesmo grupo com 1 vitória e 4 empates.

Barracas x Defensa y Justicia: prováveis escalações

Barracas Central: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Dardo Miloc, Ivan Tapia, Rodrigo Insua, Facundo Bruera, Gonzalo Morales, Javier Ruiz. Técnico: Rubén Darío Insua.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Damian Fernandez, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Ezequiel Cannavo, Aaron Molinas, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Alexis Soto, Abiel Osorio, Juan Miritello. Técnico: Mariano Soso.

FICHA TÉCNICA

Barracas Central x Defensa y Justicia

Campeonato Argentino

Local: Estádio Claudio Chiqui Tapia, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 15h30