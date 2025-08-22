Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino Barracas Central e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 22.08.25 14h30 Barracas Central já soma 3 pontos a mais que Central Córdoba no Grupo A (X/ @barracascentral) Barracas Central x Defensa y Justicia disputam hoje, sexta-feira (22/08), pela 6° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), no Estádio Claudio Chiqui Tapia, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barracas x Defensa y Justicia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Barracas Central lidera o Grupo A e acumula 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já Central Córdoba está em 7° lugar do mesmo grupo com 1 vitória e 4 empates. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Barracas x Defensa y Justicia: prováveis escalações Barracas Central: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Dardo Miloc, Ivan Tapia, Rodrigo Insua, Facundo Bruera, Gonzalo Morales, Javier Ruiz. Técnico: Rubén Darío Insua. Defensa y Justicia: Enrique Bologna, Damian Fernandez, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Ezequiel Cannavo, Aaron Molinas, Kevin Gutiérrez, César Pérez, Alexis Soto, Abiel Osorio, Juan Miritello. Técnico: Mariano Soso. FICHA TÉCNICA Barracas Central x Defensa y Justicia Campeonato Argentino Local: Estádio Claudio Chiqui Tapia, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 22 de agosto de 2025, 15h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato argentino Barracas Central Defensa y Justicia jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Betis x Alavés: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) por La Liga Betis e Alavés jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.08.25 15h30 Campeonato Inglês West Ham x Chelsea: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (22/08) pela Premier League West Ham e Chelsea jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 22.08.25 15h00 Campeonato Alemão Bayern x Leipzig: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (22/08) pela Bundesliga Bayern de Munique e Leipzig jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 22.08.25 14h30 Campeonato Argentino Barracas Central x Defensa y Justicia: onde assistir e escalações do jogo hoje (22) pelo Argentino Barracas Central e Defensa y Justicia jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 22.08.25 14h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Após Eduardo Melo, Remo confirma a contratação de meia-atacante para a sequência da Série B Jogador já estava em Belém, onde realizou exames e assinou com a equipe azulina 22.08.25 8h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (22/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro Série B, Bundesliga, Premier League e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 22.08.25 7h00 De casa nova Após negociação de mais de R$ 6 milhões, Fortaleza-CE anuncia meia ex-Remo Jogador estava no futebol português, mas atuou no Leão Azul entre 2022 e 2023 21.08.25 12h14 Mais esportes Paraense Michel Pereira busca recuperação no UFC após duas derrotas seguidas: 'Bem preparado' Paraense luta na madrugada deste sábado (23), no UFC Xangai, contra o norte-americano Kyle Daukaus 22.08.25 12h07