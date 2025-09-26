Benfica x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal Benfica e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 26.09.25 15h00 Benfica soma só 1 ponto a mais que Gil Vicente, porém permanece invicto (X/ @SLBenfica) Benfica x Gil Vicente disputam hoje, sexta-feira (26/09), pela 7° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Benfica x Gil Vicente ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Benfica permanece invicto e é o 3° colocado da Liga Portugal com 4 vitórias, 2 empates, 11 gols marcados e 3 gols sofridos. Já o Gil Vicente está em 4° lugar e acumula 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 gols marcados e 2 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira Bayern x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/09) pela Bundesliga Bayern de Munique e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Benfica x Gil Vicente: prováveis escalações Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Sudakov e Aursnes; Lukebakio, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho. Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Elimbi, Buatu e Konan; Cáseres e Luís Esteves; Murilo Souza, Santi García e Agustín Moreira; Pablo Felipe. Técnico: César Peixoto. FICHA TÉCNICA Benfica x Gil Vicente Campeonato Português Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 16h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Gil Vicente Benfica jogos de hoje Campeonato Português Liga Portugal COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Girona x Espanyol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/09) por La Liga Girona e Espanyol jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.09.25 15h00 Campeonato Português Benfica x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal Benfica e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.09.25 15h00 Campeonato Alemão Bayern x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/09) pela Bundesliga Bayern de Munique e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 26.09.25 14h30 Campeonato Saudita Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 26.09.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Xiiiiiii Hadballa ataca executivo do Remo nas redes sociais: 'Só veio andar com as do job' Marcos Braz foi atacado pelo ex-BBB e torcedor do Paysandu, que questionou a postura do dirigente e insinuou foco em interesses particulares. 26.09.25 14h06 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18