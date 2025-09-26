Benfica x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal

Benfica x Gil Vicente disputam hoje, sexta-feira (26/09), pela 7° rodada da Liga Portugal. O jogo será realizado às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Benfica x Gil Vicente ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Benfica permanece invicto e é o 3° colocado da Liga Portugal com 4 vitórias, 2 empates, 11 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já o Gil Vicente está em 4° lugar e acumula 4 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 7 gols marcados e 2 gols sofridos.

Benfica x Gil Vicente: prováveis escalações

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Sudakov e Aursnes; Lukebakio, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

Gil Vicente: Andrew; Zé Carlos, Elimbi, Buatu e Konan; Cáseres e Luís Esteves; Murilo Souza, Santi García e Agustín Moreira; Pablo Felipe. Técnico: César Peixoto.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Gil Vicente

Campeonato Português

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 16h15