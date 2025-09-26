Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 26.09.25 14h00 Na última rodada, Al Nassr goleou Al Riyadh por 5 a 1, enquanto Al Ittihad venceu Al Najma por 1 a 0 (X/ @AlNassrFC) Al Ittihad x Al Nassr disputam hoje, sexta-feira (26/09), a 4° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ittihad x Al-Nassr ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Até agora, Al Nassr acumulou vitórias de 5 a 0 sobre Al Taawon, de 2 a 0 contra Al Kholood e de 5 a 1 sobre Al Riyadh. Já Al Ittihad passou por vitórias de 5 a 2 sobre Al Akhdoud, de 4 a 2 contra Al Fateh e de 1 a 0 sobre Al Najma. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Hazm x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Saudita Al Hazm e Al Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Al-Ittihad x Al-Nassr: prováveis escalações Al Ittihad: Al Absi; Shanqeeti, Danilo Pereira, Al Mousa e Mitaj; Aouar, Kanté e Fabinho; Diaby, Benzema e Bergwijn. Al Nassr: Al Najjar; Al Ghannam, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya; Brozovic, Angelo, Coman e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo. FICHA TÉCNICA Al Ittihad x Al Nassr Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 15h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Nassr Al Ittihad Campeonato Saudita jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Girona x Espanyol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/09) por La Liga Girona e Espanyol jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.09.25 15h00 Campeonato Português Benfica x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal Benfica e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.09.25 15h00 Campeonato Alemão Bayern x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/09) pela Bundesliga Bayern de Munique e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 26.09.25 14h30 Campeonato Saudita Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 26.09.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00