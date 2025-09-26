Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita

Al Ittihad e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Na última rodada, Al Nassr goleou Al Riyadh por 5 a 1, enquanto Al Ittihad venceu Al Najma por 1 a 0 (X/ @AlNassrFC)

Al Ittihad x Al Nassr disputam hoje, sexta-feira (26/09), a 4° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Ittihad x Al-Nassr ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, Al Nassr acumulou vitórias de 5 a 0 sobre Al Taawon, de 2 a 0 contra Al Kholood e de 5 a 1 sobre Al Riyadh.

Já Al Ittihad passou por vitórias de 5 a 2 sobre Al Akhdoud, de 4 a 2 contra Al Fateh e de 1 a 0 sobre Al Najma.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira

image Al Hazm x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Saudita
Al Hazm e Al Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Al-Ittihad x Al-Nassr: prováveis escalações

Al Ittihad: Al Absi; Shanqeeti, Danilo Pereira, Al Mousa e Mitaj; Aouar, Kanté e Fabinho; Diaby, Benzema e Bergwijn.

Al Nassr: Al Najjar; Al Ghannam, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya; Brozovic, Angelo, Coman e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.

FICHA TÉCNICA
Al Ittihad x Al Nassr
Campeonato Saudita
Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita
Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 15h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Al Nassr

Al Ittihad

Campeonato Saudita

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Espanhol

Girona x Espanyol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/09) por La Liga

Girona e Espanyol jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

26.09.25 15h00

Campeonato Português

Benfica x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal

Benfica e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje

26.09.25 15h00

Campeonato Alemão

Bayern x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/09) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

26.09.25 14h30

Campeonato Saudita

Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita

Al Ittihad e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

26.09.25 14h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano

Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta

26.09.25 9h18

Futebol

Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube

Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela

26.09.25 12h10

FUTEBOL

Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber

Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos

26.09.25 8h28

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira

26.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda