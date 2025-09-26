Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita

Al Ittihad x Al Nassr disputam hoje, sexta-feira (26/09), a 4° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al-Ittihad x Al-Nassr ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Até agora, Al Nassr acumulou vitórias de 5 a 0 sobre Al Taawon, de 2 a 0 contra Al Kholood e de 5 a 1 sobre Al Riyadh.

Já Al Ittihad passou por vitórias de 5 a 2 sobre Al Akhdoud, de 4 a 2 contra Al Fateh e de 1 a 0 sobre Al Najma.

VEJA MAIS

Al-Ittihad x Al-Nassr: prováveis escalações

Al Ittihad: Al Absi; Shanqeeti, Danilo Pereira, Al Mousa e Mitaj; Aouar, Kanté e Fabinho; Diaby, Benzema e Bergwijn.

Al Nassr: Al Najjar; Al Ghannam, Simakan, Iñigo Martínez e Yahya; Brozovic, Angelo, Coman e Mané; João Félix e Cristiano Ronaldo.

FICHA TÉCNICA

Al Ittihad x Al Nassr

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 15h