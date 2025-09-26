Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Al Hazm x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Saudita

Al Hazm e Al Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ahli vem de um empate de 3 a 3 com Al Hilal (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al Hazm x Al Ahli disputam hoje, sexta-feira (26/09), a 4° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h35 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Hazm x Al-Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli já acumula uma vitória de 1 a 0 sobre o Neom, um empate sem gols com Al Ettifaq e um empate de 3 a 3 com Al Hilal.

Al Hazm registra um empate de 1 a 1 com Dhamk, uma derrota de 1 a 0 para Al Shabab e um empate sem gols com Al Fateh.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira

Al Hazm x Al Ahli: prováveis escalações

Al Hazm: Sem informações.

Al Ahli: Sem informações.

FICHA TÉCNICA
Al Hazm x Al Ahli
Campeonato Saudita
Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita
Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 12h35

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Al Ahli

Al Hazm

Campeonato Saudita

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Saudita

Al Hazm x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Saudita

Al Hazm e Al Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

26.09.25 11h35

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira

26.09.25 7h00

Campeonato Brasileiro Série B

Atlético-GO x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B

Atlético GO e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

25.09.25 20h30

Copa Sul-Americana

Univ de Chile x Alianza Lima: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/09) pela Copa Sudamericana

Universidad de Chile e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo

25.09.25 19h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Futebol

Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano

Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta

26.09.25 9h18

FUTEBOL

Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber

Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos

26.09.25 8h28

polêmica

Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista

O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe.

25.09.25 20h59

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira

26.09.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda