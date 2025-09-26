Al Hazm x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Saudita Al Hazm e Al Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 26.09.25 11h35 Al Ahli vem de um empate de 3 a 3 com Al Hilal (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Hazm x Al Ahli disputam hoje, sexta-feira (26/09), a 4° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h35 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Hazm x Al-Ahli ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h35 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Al Ahli já acumula uma vitória de 1 a 0 sobre o Neom, um empate sem gols com Al Ettifaq e um empate de 3 a 3 com Al Hilal. Al Hazm registra um empate de 1 a 1 com Dhamk, uma derrota de 1 a 0 para Al Shabab e um empate sem gols com Al Fateh. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira Al Hazm x Al Ahli: prováveis escalações Al Hazm: Sem informações. Al Ahli: Sem informações. FICHA TÉCNICA Al Hazm x Al Ahli Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 12h35 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ahli Al Hazm Campeonato Saudita jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Saudita Al Hazm x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Saudita Al Hazm e Al Ahli jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 26.09.25 11h35 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00 Campeonato Brasileiro Série B Atlético-GO x América-MG: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (25/09) pela Série B Atlético GO e América MG jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 25.09.25 20h30 Copa Sul-Americana Univ de Chile x Alianza Lima: onde assistir e escalações do jogo hoje (25/09) pela Copa Sudamericana Universidad de Chile e Alianza Lima jogam pela Copa Sul-Americana hoje; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 25.09.25 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28 polêmica Vini Jr. recusou renovação 'já acertada' com Real por perder espaço para Mbappé, diz jornalista O jornalista aponta ainda que o plano atual em torno de Mbappé, sob o comando de Xabi Alonso, tem prejudicado o espaço de Vinícius na equipe. 25.09.25 20h59 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00