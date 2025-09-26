Al Hazm x Al-Ahli: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26/09) pelo Campeonato Saudita

Al Hazm x Al Ahli disputam hoje, sexta-feira (26/09), a 4° rodada do Campeonato Saudita. O jogo inicia às 12h35 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Hazm x Al-Ahli ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 12h35 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Al Ahli já acumula uma vitória de 1 a 0 sobre o Neom, um empate sem gols com Al Ettifaq e um empate de 3 a 3 com Al Hilal.

Al Hazm registra um empate de 1 a 1 com Dhamk, uma derrota de 1 a 0 para Al Shabab e um empate sem gols com Al Fateh.

VEJA MAIS

Al Hazm x Al Ahli: prováveis escalações

Al Hazm: Sem informações.

Al Ahli: Sem informações.

FICHA TÉCNICA

Al Hazm x Al Ahli

Campeonato Saudita

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Buraydah, Arábia Saudita

Data/Horário: 26 de setembro de 2025, 12h35