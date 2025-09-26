Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Bayern x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/09) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Bayern já soma 8 pontos a mais que Werder Bremen na Bundesliga (X/ @FCBayernEN)

Bayern de Munique x Werder Bremen disputam hoje, sábado (13/09), a 3° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Bayern x Werder Bremen ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e CazéTV, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bayern lidera invicto a Bundesliga, venceu todas as 4 partidas que disputou, marcou 18 gols e teve a sua defesa vazada 3 vezes.

Já o Werder Bremen está em 14° lugar na competição e acumula 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 10 gols sofridos.

Bayern x Werder Bremen: prováveis escalações

Bayern: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Raphael Guerreiro; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic; Michel Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Werder Bremen: Mio Backhaus; Yukinari Sugawara, Marco Friedl, Karim Coulibaly e Felix Agu; Jens Stage, Senne Lynen, Justin Njinmah, Romano Schmid e Cameron Puertas; Marco Grull. Técnico: Hosrt Steffen.

FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Werder Bremen
Bundesliga
Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha
Data/Horário: 26 de setembro de 2025, às 15h30

