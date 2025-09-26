Bayern x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/09) pela Bundesliga Bayern de Munique e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 26.09.25 14h30 Bayern já soma 8 pontos a mais que Werder Bremen na Bundesliga (X/ @FCBayernEN) Bayern de Munique x Werder Bremen disputam hoje, sábado (13/09), a 3° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bayern x Werder Bremen ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, XSports, OneFootball e CazéTV, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bayern lidera invicto a Bundesliga, venceu todas as 4 partidas que disputou, marcou 18 gols e teve a sua defesa vazada 3 vezes. Já o Werder Bremen está em 14° lugar na competição e acumula 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, 8 gols marcados e 10 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Bayern x Werder Bremen: prováveis escalações Bayern: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Upamecano, Jonathan Tah e Raphael Guerreiro; Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic; Michel Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany. Werder Bremen: Mio Backhaus; Yukinari Sugawara, Marco Friedl, Karim Coulibaly e Felix Agu; Jens Stage, Senne Lynen, Justin Njinmah, Romano Schmid e Cameron Puertas; Marco Grull. Técnico: Hosrt Steffen. FICHA TÉCNICA Bayern de Munique x Werder Bremen Bundesliga Local: Allianz Arena, em Munique, Alemanha Data/Horário: 26 de setembro de 2025, às 15h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Bayern de Munique Werder Bremen jogos de hoje Bundesliga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Girona x Espanyol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (26/09) por La Liga Girona e Espanyol jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 26.09.25 15h00 Campeonato Português Benfica x Gil Vicente: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (23/09) pela Liga Portugal Benfica e Gil Vicente jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 26.09.25 15h00 Campeonato Alemão Bayern x Werder Bremen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/09) pela Bundesliga Bayern de Munique e Werder Bremen jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 26.09.25 14h30 Campeonato Saudita Al-Ittihad x Al-Nassr: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pelo Campeonato Saudita Al Ittihad e Al Nassr jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 26.09.25 14h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Remo termina a rodada da Série B na 'segunda página' da tabela pela primeira vez no ano Leão Azul deixou o G-4 escapar e agora entra em alerta 26.09.25 9h18 Futebol Guto Ferreira é apresentado no Remo e diz que 'possibilidade de acesso' o atraiu ao clube Treinador chega para substituir António Oliveira e recolocar o Leão Azul na parte de cima da tabela 26.09.25 12h10 FUTEBOL Semifinais da Libertadores 2025: datas, chaveamento e tudo que você precisa saber Esta é a última fase do torneio disputada em dois turnos 26.09.25 8h28 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (26/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, La Liga, Série A saudita, Liga Portugal e Campeonato Argentino movimentam o futebol nesta sexta-feira 26.09.25 7h00