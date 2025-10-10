Bélgica x Macedônia: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa Bélgica e Macedônia do Norte jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 10.10.25 14h45 A Macedônia soma só um empate a mais que a Bélgica no Grupo J das eliminatórias europeias (Instagram/ @ffmacedonia) Bélgica x Macedônia do Norte disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), na Planet Group Arena, em Gante, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Bélgica x Macedônia do Norte ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Macedônia do Norte lidera invicto o Grupo J das eliminatórias e acumula 3 vitórias, 2 empates, 11 gols marcados e 2 gols sofridos. Já a Bélgica está na vice-liderança, permanece invicta e soma um total de 3 vitórias, 1 empate, 17 gols marcados e 4 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (10/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Séries A e B do Brasileirão e as eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta sexta-feira Suécia x Suíça: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas eliminatórias da Copa Suécia e Suíça jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Islândia x Ucrânia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (10) pelas eliminatórias da Copa Islândia e Ucrânia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Bélgica x Macedônia do Norte: prováveis escalações Bélgica: Courtois; Castagne, Debast, Theate, Cuyper, Vanaken, Raski; Doku, De Bruyne, Trossard, Opensa. Técnico: Rudi Garcia. Macedônia do Norte: Dimitrievski; Zajkov, Musliu, Manev; Ilievski, Alimi, Kostadinov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas. Técnico: Blagoja Milevski. FICHA TÉCNICA
Bélgica x Macedônia do Norte
Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa
Local: Planet Group Arena, em Gante, Bélgica
Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 15h45 