Bélgica x Macedônia: onde assistir e escalações do jogo hoje (10/10) pelas eliminatórias da Copa

Bélgica x Macedônia do Norte disputam hoje, sexta-feira (10/10), a 7° rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo está programado para as 15h45 (horário de Brasília), na Planet Group Arena, em Gante, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Bélgica x Macedônia do Norte ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela Disney+, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Macedônia do Norte lidera invicto o Grupo J das eliminatórias e acumula 3 vitórias, 2 empates, 11 gols marcados e 2 gols sofridos.

Já a Bélgica está na vice-liderança, permanece invicta e soma um total de 3 vitórias, 1 empate, 17 gols marcados e 4 gols sofridos.

Bélgica x Macedônia do Norte: prováveis escalações

Bélgica: Courtois; Castagne, Debast, Theate, Cuyper, Vanaken, Raski; Doku, De Bruyne, Trossard, Opensa. Técnico: Rudi Garcia.

Macedônia do Norte: Dimitrievski; Zajkov, Musliu, Manev; Ilievski, Alimi, Kostadinov, Alioski; Bardhi; Miovski, Elmas. Técnico: Blagoja Milevski.

FICHA TÉCNICA

Bélgica x Macedônia do Norte

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Planet Group Arena, em Gante, Bélgica

Data/Horário: 10 de outubro de 2025, 15h45