Áustria x Bósnia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pelas eliminatórias da Copa

Áustria x Bósnia-Herzegovina disputam hoje, terça-feira (18/11), a última rodada das eliminatórias europeias da Copa do Mundo 2026. O jogo começará às 16h45 (horário de Brasília), no Estádio Ernst-Happel, em Viena, Áustria. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Áustria x Bósnia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Áustria lidera o Grupo H das eliminatórias e acumula um total de 6 vitórias, 1 derrota, 21 gols marcados e 3 gols sofridos.

Já a Bósnia-Herzegovina é vice-líder do mesmo grupo com 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 gols marcados e 6 gols sofridos.

A Áustria venceu a Bósnia e Herzegovina por 2 a 1 durante a 6° rodada das eliminatórias europeias para a Copa do Mundo.

Áustria x Bósnia: prováveis escalações

Áustria: Schlager; Posch, Danso, Lienhart, Schlager; Laimer, Selwald, Baumgartner; Schmid, Sabitzer, Arnautovic. Técnico: Ralf Rangnick.

Bósnia: Vasilij; Malic, Hadzikadunic, Muharemovic, Kolasinac; Bazdar, Tahirovic, Bajraktarevic; Tabakovic, Memic, Dzeko. Técnico: Sergej Barbarez.

FICHA TÉCNICA

Áustria x Bósnia e Herzegovina

Eliminatórias da Copa do Mundo - Europa

Local: Estádio Ernst-Happel, em Viena, Áustria

Data/Horário: 18 de novembro de 2025, 16h45