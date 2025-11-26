Atlético Madrid x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League Atlético Madrid e Inter de Milão jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 26.11.25 16h00 Na última rodada, o Internazionale venceu o Kairat por 2 a 1, enquanto o Atlético Madrid goleou o Union Saint-Gilloise por 3 a 1 (X/ @Atleti) Atlético de Madrid x Inter de Milão disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético Madrid x Inter ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Inter de Milão passou por vitórias de 2 a 0 sobre o Ajax, de 3 a 0 contra o Slavia Praha, de 4 a 0 contra o Union SG e de 2 a 1 sobre o Kairat. Já o Atlético de Madrid perdeu para o Liverpool por 3 a 2, goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, foi goleado pelo Arsenal por 4 a 0 e goleou o Union SG por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (26/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro e a Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira Olympiacos x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League Olympiacos e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Arsenal x Bayern: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (26/11) pela Champions League Arsenal e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Atlético de Madrid x Internazionale: prováveis escalações Arsenal: Musso; Molina, Giménez, Hancko e Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, e González; Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone. Bayern: Sommer; Akanji, Bisseck e Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Simone Inzaghi. FICHA TÉCNICA Atlético Madrid x Internazionale Champions League Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Atlético Madrid Inter de MIlão jogos de hoje Champions League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Europa League Aston Villa x Young Boys: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (27/11) pela Liga Europa Aston Villa e Young Boys jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Europa League Porto x Nice: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa Porto e Nice jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Europa League Roma x Midtjylland: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (27/11) pela Liga Europa Roma e Midtjylland jogam pela Europa League hoje; veja as escalações e onde assistir jogo de hoje ao vivo 27.11.25 13h45 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14