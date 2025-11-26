Atlético Madrid x Inter: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (26) pela Champions League

Atlético de Madrid x Inter de Milão disputam hoje, quarta-feira (26/11), a 5° rodada da Champions League. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Madrid x Inter ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Inter de Milão passou por vitórias de 2 a 0 sobre o Ajax, de 3 a 0 contra o Slavia Praha, de 4 a 0 contra o Union SG e de 2 a 1 sobre o Kairat.

Já o Atlético de Madrid perdeu para o Liverpool por 3 a 2, goleou o Eintracht Frankfurt por 5 a 1, foi goleado pelo Arsenal por 4 a 0 e goleou o Union SG por 3 a 1.

VEJA MAIS

Atlético de Madrid x Internazionale: prováveis escalações

Arsenal: Musso; Molina, Giménez, Hancko e Ruggeri; Simeone, Barrios, Koke, e González; Sorloth e Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

Bayern: Sommer; Akanji, Bisseck e Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Çalhanoglu, Zielinski e Dimarco; Lautaro Martínez e Marcus Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

FICHA TÉCNICA

Atlético Madrid x Internazionale

Champions League

Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha

Data/Horário: 26 de novembro de 2025, 17h