Atlético Madrid x Bodo Glimt: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pela Champions League

Atlético de Madrid x Bodo Glimt disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Atlético Madrid x Bodo/Glimt ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Bodo Glimt está em 28° lugar na Champions League e soma 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 14 gols sofridos.

Já o Atlético Madrid ocupa a 12° posição e acumula 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 gols marcados e 13 gols sofridos.

VEJA MAIS

Atlético Madrid x Bodø Glimt: prováveis escalações

Leverkusen: Jan Oblak; Marc Pubill, Marcos Llorente, Dávid Hancko e Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso e Thiago Almada; Julián Álvarez e Alexander Sorloth. Técnico: Diego Simeone.

Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Odin Luras Bjortuft, Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen e Fredrik Bjorkan; Patrick Berg, Hakon Evjen, Sondre Fet, Ole Didrik Blomberg e Jens Petter Hauge; Kasper Hogh. Técnico: Kjetil Knutsen.

FICHA TÉCNICA

Atlético Madrid x Bodø/Glimt

Champions League

Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h