Atlético Madrid x Bodo Glimt: onde assistir e escalações do jogo hoje (28) pela Champions League Atlético de Madrid e Bodo Glimt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 28.01.26 16h00 O Atlético Madrid soma 7 pontos a mais que o Bodo/Glimt na Champions League (X/ @Atleti) Atlético de Madrid x Bodo Glimt disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo inicia às 17h (horário de Brasília), no Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Atlético Madrid x Bodo/Glimt ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Bodo Glimt está em 28° lugar na Champions League e soma 1 vitória, 3 empates, 3 derrotas, 12 gols marcados e 14 gols sofridos. Já o Atlético Madrid ocupa a 12° posição e acumula 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 16 gols marcados e 13 gols sofridos. Atlético Madrid x Bodø Glimt: prováveis escalações Leverkusen: Jan Oblak; Marc Pubill, Marcos Llorente, Dávid Hancko e Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Pablo Barrios, Johnny Cardoso e Thiago Almada; Julián Álvarez e Alexander Sorloth. Técnico: Diego Simeone. Bodø/Glimt: Nikita Haikin; Odin Luras Bjortuft, Fredrik Sjovold, Jostein Gundersen e Fredrik Bjorkan; Patrick Berg, Hakon Evjen, Sondre Fet, Ole Didrik Blomberg e Jens Petter Hauge; Kasper Hogh. Técnico: Kjetil Knutsen. FICHA TÉCNICA Atlético Madrid x Bodø/Glimt Champions League Local: Estádio Riyadh Air Metropolitano, em Madri, Espanha Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h