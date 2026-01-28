Barcelona x Copenhague: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (28) pela Champions League

Barcelona x Copenhagen disputam hoje, quarta-feira (28/01), a última rodada da primeira fase da Champions League. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x Copenhague ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Barcelona está em 9° lugar na Champions League e soma 4 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 18 gols marcados e 13 gols sofridos.

Já o Copenhagen ocupa a 26° posição da competição com 2 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 11 gols marcados e 17 gols sofridos.

Barcelona x Copenhagen: prováveis escalações

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín e Baldé; Casadó, Dani Olmo, Lamine Yamal, Fermín López e Raphinha; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

Copenhague: Kotarski; Meling, Gabriel Pereira, Suzuki e Marcos López; Elyounoussi, Madsen, Claesson e Achouri; Dadason e Cornelius. Técnico: Jacob Neestrup.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Copenhague

Champions League

Local: Camp Nou, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 28 de janeiro de 2026, 17h