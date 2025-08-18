Capa Jornal Amazônia
Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B

Athletic Club e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

Criciúma soma 8 pontos a mais que o Athletic Club na Série B (Celso da Luz/ Criciúma EC)

Athletic Club x Criciúma disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 22° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo está programado para as 21h (horário de Brasília), no Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Athletic x Criciúma ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Criciúma soma na Série B um total de 32 pontos, 9 vitórias, 5 empates, 7 derrotas, 27 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas.

Já o Athletic Club acumula 24 pontos, 7 vitórias, 3 empates, 11 derrotas, 23 gols marcados e 28 gols sofridos. Suas últimas partidas lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Athletic MG x Criciúma: prováveis escalações

Athletic (MG): Adriel; Douglas Silva, Marcelo Ajul, Sidimar e Yuri Silva (Rodrigo Gelado); Fabrício Isidoro, Fernando Martinez e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte.

Criciúma: Alisson; Yan Souto, Marcelo Benevenuto e Luciano Castán; Leo Maná (Luiz Henrique), Matheus Trindade, Gui Lobo, Jhonata Robert e Felipinho; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.

FICHA TÉCNICA
Athletic-MG x Criciúma
Campeonato Brasileiro Série B
Local: Estádio Joaquim Portugal, em São João Del Rei (MG)
Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 21h

Futebol
