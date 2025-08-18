Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Brasileirão Mirassol e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 18.08.25 19h00 O Cruzeiro soma 9 pontos a mais que o Mirassol (X/ @SudamericanaBR) Mirassol x Cruzeiro disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Mirassol x Cruzeiro ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, Globoplay e Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Cruzeiro soma no Brasileirão 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 31 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Mirassol acumula 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 18 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 emapte e 1 derrota nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Sarmiento x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pelo Campeonato Argentino Sarmiento e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Mirassol x Cruzeiro: prováveis escalações Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes. Cruzeiro: Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Silva, Eduardo (Walace) e Matheus Henrique (Murilo Rhikman); Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim. FICHA TÉCNICA Mirassol x Cruzeiro Campeonato Brasileiro (Brasileirão) Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP) Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 20h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Brasileirão 2025 mirassol Cruzeiro jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Argentino Talleres x San Martín: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Argentino Talleres e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 18.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B Athletic Club e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Brasileirão Mirassol e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B Volta Redonda e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00