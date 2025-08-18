Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Brasileirão

Mirassol e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações

Thalles Leal
fonte

O Cruzeiro soma 9 pontos a mais que o Mirassol (X/ @SudamericanaBR)

Mirassol x Cruzeiro disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 20° rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo começará às 20h (horário de Brasília), no Estádio Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Mirassol x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, Globoplay e Premiere, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cruzeiro soma no Brasileirão 37 pontos, 11 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 31 gols marcados e 13 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Mirassol acumula 28 pontos, 7 vitórias, 7 empates, 3 derrotas, 28 gols marcados e 18 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 emapte e 1 derrota nas últimas rodadas.

Mirassol x Cruzeiro: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Lucas Ramon, Gabriel Knesowitsch, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura, Danielzinho e Gabriel; Negueba, Edson Carioca e Chico da Costa. Técnico: Rafael Guanaes.

Cruzeiro: Cássio; Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Villalba e Kauã Prates; Lucas Silva, Eduardo (Walace) e Matheus Henrique (Murilo Rhikman); Matheus Pereira, Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

FICHA TÉCNICA
Mirassol x Cruzeiro
Campeonato Brasileiro (Brasileirão)
Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)
Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 20h

.
