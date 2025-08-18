Capa Jornal Amazônia
Sarmiento x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pelo Campeonato Argentino

Sarmiento e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Sarmiento e Tucumán somam a mesma quantidade de vitórias, empates, derrotas e gols marcados pelo Grupo B (X/ @CASarmientoOf)

Sarmiento x Tucumán disputam hoje, segunda-feira (18/08), pela 5° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Sarmiento x Tucumán ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos Sarmiento e Tucumán somam 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 3 gols marcados pela segunda fase do Campeonato Argentino.

Na primeira fase, Tucumán ficou em 10° lugar do Grupo B com 5 vitórias, 1 empate e 10 derrotas.

Já Sarmiento foi o 12° colocado do mesmo grupo e acumulou 2 vitórias, 9 empates e 5 derrotas.

Sarmiento x Tucumán: prováveis escalações

Sarmiento: Sem informações. Técnico: Facundo Sava. 

TucumánSem informações. Técnico: Lucas Pusineri.

FICHA TÉCNICA
Sarmiento x Tucumán
Campeonato Argentino
Local: Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina
Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 19h

