Sarmiento x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pelo Campeonato Argentino Sarmiento e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 18.08.25 18h00 Sarmiento e Tucumán somam a mesma quantidade de vitórias, empates, derrotas e gols marcados pelo Grupo B (X/ @CASarmientoOf) Sarmiento x Tucumán disputam hoje, segunda-feira (18/08), pela 5° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo acontece às 19h (horário de Brasília), no Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sarmiento x Tucumán ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos Sarmiento e Tucumán somam 1 vitória, 2 empates, 1 derrota e 3 gols marcados pela segunda fase do Campeonato Argentino. Na primeira fase, Tucumán ficou em 10° lugar do Grupo B com 5 vitórias, 1 empate e 10 derrotas. Já Sarmiento foi o 12° colocado do mesmo grupo e acumulou 2 vitórias, 9 empates e 5 derrotas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Sarmiento x Tucumán: prováveis escalações Sarmiento: Sem informações. Técnico: Facundo Sava. Tucumán: Sem informações. Técnico: Lucas Pusineri. FICHA TÉCNICA Sarmiento x Tucumán Campeonato Argentino Local: Estádio Eva Perón, em Junín, Argentina Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 19h