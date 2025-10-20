Deportivo Riestra x Instituto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Argentino Deportivo Riestra e Instituto jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 20.10.25 18h00 Deportivo Riestra soma 9 pontos a mais que o Insituto no Grupo B da segunda fase do Campeonato Argentino (X/ @prensariestra) Deportivo Riestra x Instituto disputam hoje, segunda-feira (20/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Deportivo Riestra x Instituto ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Instituto está em 10° lugar no Grupo B da segunda fase e soma 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 11 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas, com 2 vitórias. Já o Deportivo Riestra é o 3° colocado do mesmo grupo com 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas, com 5 vitórias. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Juventude x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Brasileirão Juventude e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário Tigre x Barracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Campeonato Argentino Tigre e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Deportivo Riestra x Instituto: prováveis escalações Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Miguel Barbieri, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera. Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Emanuel Beltrán; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra, Lucas Rodriguez, Jhon Córdoba; Luca Klimowicz, Alex Luna. FICHA TÉCNICA Deportivo Riestra x Instituto Campeonato Argentino Local: Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Deportivo Riestra instituto Campeonato Argentino jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Vasco x Fluminense: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Vasco da Gama e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 18h30 Campeonato Brasileiro Juventude x Bragantino: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Brasileirão Juventude e RB Bragantino jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 18h00 Série A argentina Tigre x Barracas: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20/10) pelo Campeonato Argentino Tigre e Barracas Central jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 20.10.25 18h00 Série A argentina Deportivo Riestra x Instituto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Argentino Deportivo Riestra e Instituto jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 20.10.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B; acompanhe Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Com bom desempenho fora de casa, Remo visita o Cuiabá-MT, segundo melhor mandante da Série B Partida ocorre nesta sexta-feira (24), às 21h30, na Arena Pantanal, pela 34ª rodada da Segundona 20.10.25 13h38 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28