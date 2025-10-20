Deportivo Riestra x Instituto: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Argentino

Deportivo Riestra x Instituto disputam hoje, segunda-feira (20/10), pela 13° rodada da segunda fase do Campeonato Argentino. O jogo começará às 19h (horário de Brasília), no Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Deportivo Riestra x Instituto ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela AFA Play, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Instituto está em 10° lugar no Grupo B da segunda fase e soma 3 vitórias, 6 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 11 gols sofridos. O time está invicto há 6 rodadas, com 2 vitórias.

Já o Deportivo Riestra é o 3° colocado do mesmo grupo com 7 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, 17 gols marcados e 9 gols sofridos. A equipe está invicta há 8 rodadas, com 5 vitórias.

VEJA MAIS

Deportivo Riestra x Instituto: prováveis escalações

Deportivo Riestra: Ignacio Arce; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Pedro Ramírez; Miguel Barbieri, Pablo Monje, Jonatan Goitía, Antony Alonso; Alexander Díaz, Jonathan Herrera.

Instituto: Manuel Roffo; Leonel Mosevich, Nicolás Zalazar, Fernando Alarcón, Emanuel Beltrán; Gastón Lodico, Stéfano Moreyra, Lucas Rodriguez, Jhon Córdoba; Luca Klimowicz, Alex Luna.

FICHA TÉCNICA

Deportivo Riestra x Instituto

Campeonato Argentino

Local: Estádio Guillermo Laza, em Buenos Aires, Argentina

Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 19h