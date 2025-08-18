Volta Redonda x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B

Volta Redonda x CRB disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 22° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Volta Redonda x CRB ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

CRB acumula na Série B um total de 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 23 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já Volta Redonda soma 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 14 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Volta Redonda x CRB: prováveis escalações

Volta Redonda: Pedro Caracoci; Castrillón, Alvariño, Fabiano, Digão; Vásquez, Victor Hugo, Diego Torres; Joaquin Torres, Ramírez e Luan Silva. Técnico: Márcio Zanardi.

CRB: Matheus Mendes; Renato Silva, Lucão, Júlio; Mariano, Miqueias, Ortiz, Paulinho; Miguelito, Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Diogo Giacomini.

FICHA TÉCNICA

Volta Redonda x CRB

Campeonato Brasileiro Série B

Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ)

Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 19h