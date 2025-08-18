Volta Redonda x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B Volta Redonda e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações Thalles Leal 18.08.25 18h00 CRB soma 6 pontos a mais que o Volta Redonda na Série B (Divulgação/ CRB) Volta Redonda x CRB disputam hoje, segunda-feira (18/08), a 22° rodada do Série B do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo tem início às 19h (horário de Brasília), no Estádio General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Volta Redonda x CRB ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SportyNet, pela ESPN e pela Disney+, a partir das 19h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? CRB acumula na Série B um total de 28 pontos, 8 vitórias, 4 empates, 9 derrotas, 23 gols marcados e 21 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já Volta Redonda soma 22 pontos, 5 vitórias, 7 empates, 9 derrotas, 14 gols marcados e 23 gols sofridos. A equipe também registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira Sarmiento x Tucumán: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (18) pelo Campeonato Argentino Sarmiento e Tucumán jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Volta Redonda x CRB: prováveis escalações Volta Redonda: Pedro Caracoci; Castrillón, Alvariño, Fabiano, Digão; Vásquez, Victor Hugo, Diego Torres; Joaquin Torres, Ramírez e Luan Silva. Técnico: Márcio Zanardi. CRB: Matheus Mendes; Renato Silva, Lucão, Júlio; Mariano, Miqueias, Ortiz, Paulinho; Miguelito, Figueiredo e Willian Bigode. Técnico: Diogo Giacomini. FICHA TÉCNICA Volta Redonda x CRB Campeonato Brasileiro Série B Local: Estádio Municipal General Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ) Data/Horário: 18 de agosto de 2025, 19h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave campeonato brasileiro série b Volta Redonda CRB jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Argentino Talleres x San Martín: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Argentino Talleres e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 18.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Série B Athletic x Criciúma: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B Athletic Club e Criciúma jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 20h00 Campeonato Brasileiro Mirassol x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pelo Brasileirão Mirassol e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 19h00 Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x CRB: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (18/08) pela Série B Volta Redonda e CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações 18.08.25 18h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série B Após suspensão, Pedro Rocha recebe novo amarelo e desfalca o Remo contra o Coritiba; entenda Atacante ficou fora da rodada passada por expulsão, voltou contra o Botafogo-SP, levou o terceiro amarelo e será desfalque na 23ª rodada 18.08.25 11h46 SÉRIE B Diretoria não quer continuidade do técnico António Oliveira no Remo, afirma jornalista Torcida e diretoria estão descontentes com o trabalho do treinador português. 18.08.25 15h02 FUTEBOL Técnico do Remo tem trabalho questionado internamente e torcida cobra diretoria por mudança António Oliveira vem sofrendo críticas por parte da torcida e resultados ruins em Belém complicam situação do treinador 18.08.25 13h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (18/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Copa da Alemanha, Séries A e B do Campeonato Brasileiro e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta segunda-feira 18.08.25 7h00