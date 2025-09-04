Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Thalles Leal
fonte

A Líbia soma só 1 ponto a mais que a Angola nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo (Facebook/ @federacaoangolanadefutebol)

Angola x Líbia disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Talatona, Angola. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Angola x Líbia ao vivo?

A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

A Líbia é o 3° colocado do Grupo D e acumula 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos.

Angola ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 1 vitória, 4 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

image Geórgia x Turquia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas eliminatórias da Copa
Geórgia e Turquia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

image Lituânia x Malta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/9) pelas eliminatórias da Copa
Lituânia e Malta jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

Angola x Líbia: prováveis escalações

Angola: Nebul; Hossi, Buantu, Gasper, Bondo; Show, Fredy, Nteka; Benson, Depu, Zini.

Líbia: Al-Wuheeshi; Al-Shiteewi, Sabbou, Saleh, Al-Dhawi; Al Badri, Hassan, Al-Shuraimi, Ellafi; Krawa'a, Mansour

FICHA TÉCNICA
Angola x Líbia
Eliminatórias da Copa do Mundo - África
Local: Estádio Nacional 11 de Novembro, em Talatona, Angola
Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 13h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

eliminatórias da copa do mundo de 2026

Angola

Líbia

jogos de hoje
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Lituânia x Malta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/9) pelas eliminatórias da Copa

Lituânia e Malta jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 12h00

Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo

Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa

Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 12h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Geórgia x Turquia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas eliminatórias da Copa

Geórgia e Turquia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 12h00

Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo

Cazaquistão x Gales: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas eliminatórias da Copa

Cazaquistão e País de Gales jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

04.09.25 10h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira

04.09.25 7h00

ESPORTES

Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei

Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial

04.09.25 8h53

AGRESSÃO

VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia

Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão

03.09.25 23h44

Futebol

Na lanterna, Paysandu é o time com a maior sequência atual sem vitórias na Série B

Papão encara o Volta Redonda pela 25ª rodada na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão

04.09.25 10h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda