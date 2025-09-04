Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Thalles Leal 04.09.25 12h00 A Líbia soma só 1 ponto a mais que a Angola nas eliminatórias africanas para a Copa do Mundo (Facebook/ @federacaoangolanadefutebol) Angola x Líbia disputam hoje, quinta-feira (04/09), a 7° rodada das eliminatórias africanas para a Copa do Mundo 2026. O jogo será realizado às 13h (horário de Brasília), no Estádio Nacional 11 de Novembro, em Talatona, Angola. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Angola x Líbia ao vivo? A partida pode ser assistida ao vivo pela FIFA+, a partir das 13h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? A Líbia é o 3° colocado do Grupo D e acumula 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos. Angola ocupa a 4° posição do mesmo grupo com 1 vitória, 4 empates, 1 derrota, 4 gols marcados e 4 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira Geórgia x Turquia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas eliminatórias da Copa Geórgia e Turquia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Lituânia x Malta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/9) pelas eliminatórias da Copa Lituânia e Malta jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo Angola x Líbia: prováveis escalações Angola: Nebul; Hossi, Buantu, Gasper, Bondo; Show, Fredy, Nteka; Benson, Depu, Zini. Líbia: Al-Wuheeshi; Al-Shiteewi, Sabbou, Saleh, Al-Dhawi; Al Badri, Hassan, Al-Shuraimi, Ellafi; Krawa'a, Mansour FICHA TÉCNICA Angola x Líbia Eliminatórias da Copa do Mundo - África Local: Estádio Nacional 11 de Novembro, em Talatona, Angola Data/Horário: 04 de setembro de 2025, 13h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave eliminatórias da copa do mundo de 2026 Angola Líbia jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Lituânia x Malta: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/9) pelas eliminatórias da Copa Lituânia e Malta jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 Eliminatórias Africanas da Copa do Mundo Angola x Líbia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/09) pelas Eliminatórias da Copa Angola e Líbia jogam pelas eliminatórias africanas da Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Geórgia x Turquia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pelas eliminatórias da Copa Geórgia e Turquia jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 12h00 Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo Cazaquistão x Gales: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/09) pelas eliminatórias da Copa Cazaquistão e País de Gales jogam pelas eliminatórias europeias para a Copa do Mundo; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo 04.09.25 10h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (04/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo As Eliminatórias da Copa do Mundo movimentam o futebol nesta quinta-feira 04.09.25 7h00 ESPORTES Seleção feminina sofre, mas bate França e vai às semifinais do Mundial de vôlei Com a vitória, o Brasil avançou às semifinais do Mundial 04.09.25 8h53 AGRESSÃO VÍDEO: jogador agride árbitra com tapa após expulsão em jogo na Colômbia Vanessa Ceballos foi agredida após expulsar jogador na partida entre Deportivo Quique e Real Alianza Aracataca, pela terceira divisão 03.09.25 23h44 Futebol Na lanterna, Paysandu é o time com a maior sequência atual sem vitórias na Série B Papão encara o Volta Redonda pela 25ª rodada na próxima sexta-feira (5), no Mangueirão 04.09.25 10h12