Alavés x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) por La Liga

Alavés x Valencia disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 9° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Alavés x Valencia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Alavés é o 11° colocado de La Liga e acumula 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas.

Já o Valencia ocupa a 15° posição com 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados e 14 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas.

Alavés x Valencia: escalações

Alavés: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco e Yusi; Antonio Blanco e Pablo Ibañez; Carlos Vicente, Calebe e Abde Rebbach; Lucas Boyé (Toni Martínez). Técnico: Eduardo Coudet.

Valencia: Giorgi Mamardashvili; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Cristhian Mosquera e Jesús Vázquez; Luis Rioja, Javi Guerra, Pepelu e Diego López; Hugo Duro e Rafa Mir. Técnico: Carlos Corberán.

FICHA TÉCNICA

Alavés x Valencia

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha

Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 16h