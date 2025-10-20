Alavés x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) por La Liga Alavés e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 20.10.25 15h00 Alavés soma 3 pontos a mais que Valencia em La Liga (Facebook/ @deportivoalaves) Alavés x Valencia disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 9° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo acontece às 16h (horário de Brasília), no Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Alavés x Valencia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Alavés é o 11° colocado de La Liga e acumula 3 vitórias, 2 empates, 3 derrotas, 9 gols marcados e 8 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já o Valencia ocupa a 15° posição com 2 vitórias, 2 empates, 4 derrotas, 10 gols marcados e 14 gols sofridos. O time registrou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas nas últimas rodadas. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Ahli x Al-Gharafa: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Liga dos Campeões AFC Al Ahli e Al Gharafa jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Cremonese x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Campeonato Italiano Cremonese e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Alavés x Valencia: escalações Alavés: Antonio Sivera; Jonny Otto, Nahuel Tenaglia, Jon Pacheco e Yusi; Antonio Blanco e Pablo Ibañez; Carlos Vicente, Calebe e Abde Rebbach; Lucas Boyé (Toni Martínez). Técnico: Eduardo Coudet. Valencia: Giorgi Mamardashvili; Dimitri Foulquier, César Tárrega, Cristhian Mosquera e Jesús Vázquez; Luis Rioja, Javi Guerra, Pepelu e Diego López; Hugo Duro e Rafa Mir. Técnico: Carlos Corberán. FICHA TÉCNICA Alavés x Valencia Campeonato Espanhol - La Liga Local: Estádio Mendizorrotza, em Vitoria-Gasteiz, Espanha Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Alavés Valencia jogos de hoje La Liga 2025 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Alavés x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) por La Liga Alavés e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.10.25 15h00 Campeonato Inglês West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Premier League West Ham e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.10.25 15h00 Série A italiana Cremonese x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Campeonato Italiano Cremonese e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.10.25 14h45 AFC Champions League Al-Ahli x Al-Gharafa: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Liga dos Campeões AFC Al Ahli e Al Gharafa jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 20.10.25 14h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém 20.10.25 11h52