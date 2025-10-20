Cremonese x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Campeonato Italiano

Cremonese x Udinese disputam hoje, segunda-feira (20/10), a ° rodada do Campeonato Italiano. O jogo ocorre às 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Cremonese x Udinese ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+ e pelo canal ESPN Brasil, no Youtube, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Cremonese é o 10° colocado da Série A italiana com 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 7 gols marcados e 8 gols sofridos. Seus últimos jogos lhe renderam 1 vitória, 3 empates e 1 derrota.

Já o Udinese ocupa a 13° posição e soma 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 6 gols marcados e 9 gols sofridos. O time registrou 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas nas últimas rodadas.

Cremonese x Udinese: prováveis escalações

Cremonese: Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Grassi, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Vardy.

Udinese: Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.

FICHA TÉCNICA

Cremonese x Udinese

Campeonato Italiano

Local: Estádio Giovanni Zini, em Cremona, Itália

Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 15h45