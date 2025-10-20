Al-Ahli x Al-Gharafa: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Liga dos Campeões AFC Al Ahli e Al Gharafa jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 20.10.25 14h15 Al Ahli empatou com Al Duhail por 2 a 2 durante a rodada passada (X/ @ALAHLI_FCEN) Al Ahli x Al Gharafa disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 3° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h15 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ahli x Al-Gharafa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, Al Ahli venceu Nasaf Qarshi por 4 a 2 e empatou com Al Duhail por 2 a 2. Já Al Gharafa perdeu para Sharjah por 4 a 3 e venceu Al Shorta por 2 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (20/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Brasileirão, Série A argentina, La Liga, Premier League e Campeonato Italiano movimentam o futebol nesta segunda-feira Al-Ahli x Al Gharafa: prováveis escalações Al Ahli : Mendy; Dams, Demiral, Hamed e Majrashi; Aljohani e Kessié; Matheus Gonçalves, Millot e Mahrez; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle. Al Gharafa: Lecomte-Addan; Saifeldeen Fadlalla, Sano, Jang e Oui; Díaz, Brahimi, Sassi, Gunnarsson e Ganehi; Joselu. Técnico: Pedro Martins. FICHA TÉCNICA Al-Ahli x Al-Gharafa Liga dos Campeões AFC Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 15h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Gharafa al ahli jogos de hoje Liga dos Campeões da AFC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Alavés x Valencia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) por La Liga Alavés e Valencia jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.10.25 15h00 Campeonato Inglês West Ham x Brentford: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Premier League West Ham e Brentford jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.10.25 15h00 Série A italiana Cremonese x Udinese: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (20) pelo Campeonato Italiano Cremonese e Udinese jogam pela Série A italiana hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 20.10.25 14h45 AFC Champions League Al-Ahli x Al-Gharafa: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Liga dos Campeões AFC Al Ahli e Al Gharafa jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 20.10.25 14h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES Tudo ou nada Paysandu enfrenta a Ferroviária em jogo decisivo pela Série B Papão busca sobrevida na Segundona em duelo nesta segunda-feira (20), fora de casa 20.10.25 8h00 Futebol Destaque no Remo, Diego Hernández volta a despertar 'interesse' da torcida do Botafogo Camisa 33 azulino marcou nas últimas duas partidas e boa fase chamou a atenção de alvinegros 20.10.25 12h33 Futebol Com cinco vitórias seguidas, Remo volta ao G-4 da Série B após 24 rodadas Equipe azulina vive bom momento na competição e reacende a luta pelo acesso à Série A 20.10.25 9h28 Futebol Goleiro do Remo, Marcelo Rangel realiza cirurgia no joelho e inicia processo de recuperação Procedimento foi realizado pelo médico do clube, Jean Klay, nesta segunda-feira (20), em Belém 20.10.25 11h52