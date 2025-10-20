Capa Jornal Amazônia
Al-Ahli x Al-Gharafa: onde assistir e escalações do jogo de hoje (20/10) pela Liga dos Campeões AFC

Al Ahli e Al Gharafa jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Al Ahli empatou com Al Duhail por 2 a 2 durante a rodada passada (X/ @ALAHLI_FCEN)

Al Ahli x Al Gharafa disputam hoje, segunda-feira (20/10), a 3° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo começa às 15h15 (horário de Brasília), na Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al Ahli x Al-Gharafa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Al Ahli venceu Nasaf Qarshi por 4 a 2 e empatou com Al Duhail por 2 a 2.

Já Al Gharafa perdeu para Sharjah por 4 a 3 e venceu Al Shorta por 2 a 0.

Al-Ahli x Al Gharafa: prováveis escalações

Al Ahli : Mendy; Dams, Demiral, Hamed e Majrashi; Aljohani e Kessié; Matheus Gonçalves, Millot e Mahrez; Ivan Toney. Técnico: Matthias Jaissle.

Al Gharafa: Lecomte-Addan; Saifeldeen Fadlalla, Sano, Jang e Oui; Díaz, Brahimi, Sassi, Gunnarsson e Ganehi; Joselu. Técnico: Pedro Martins.

FICHA TÉCNICA
Al-Ahli x Al-Gharafa
Liga dos Campeões AFC
Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita
Data/Horário: 20 de outubro de 2025, 15h15

Al Gharafa

al ahli

jogos de hoje

Liga dos Campeões da AFC
Futebol
.
