Al Ittihad x Sharjah: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/11) pela Liga dos Campeões AFC

Al Ittihad x Sharjah disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo será realizado às 15h15 (horário de Brasília), no Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Al Ittihad x Sharjah ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Al Ittihad passou por derrotas para Al Wehda e Shabab Al Ahli, ambas por 1 a 0; e por uma vitória de 4 a 1 sobre Al Shorta.

Já o Sharjah registrou uma vitória de 4 a 3 sobre Al Gharafa, um empate de 1 a 1 com Al Sadd e uma derrota de 5 a 0 para Tractor.

Al-Ittihad x Sharjah: prováveis escalações

Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Ahmed Al-Julaydan, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa, Mario Mitaj; Houssem Aouar, N’Golo Kanté, Fabinho; Roger Fernandes, Saleh Al-Shehri e Moussa Diaby.

Sharjah: Bono; Hernandez; Koulibaly, Al-Harbi, Akcicek, Malcom; Milinkovic-Savic, Neves, Al Dawsari; Marcos Leonardo, Núñez.

FICHA TÉCNICA

Al-Ittihad x Sharjah

Liga dos Campeões AFC

Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 15h15