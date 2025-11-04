Al Ittihad x Sharjah: onde assistir e escalações do jogo de hoje (04/11) pela Liga dos Campeões AFC Al Ittihad e Sharjah jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 04.11.25 14h15 Na rodada passada, Al Ittihad goleou Al Shorta por 4 a 1 (X/ @ittihad_en) Al Ittihad x Sharjah disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo será realizado às 15h15 (horário de Brasília), no Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al Ittihad x Sharjah ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, Al Ittihad passou por derrotas para Al Wehda e Shabab Al Ahli, ambas por 1 a 0; e por uma vitória de 4 a 1 sobre Al Shorta. Já o Sharjah registrou uma vitória de 4 a 3 sobre Al Gharafa, um empate de 1 a 1 com Al Sadd e uma derrota de 5 a 0 para Tractor. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (04/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Champions League movimenta o futebol nesta terça-feira Slavia Praga x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Champions League Slavia Praha e Arsenal jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Napoli x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/11) pela Champions League Napoli e Eintracht Frankfurt jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Al-Ittihad x Sharjah: prováveis escalações Al Ittihad: Predrag Rajkovic; Ahmed Al-Julaydan, Danilo Pereira, Saad Al-Mousa, Mario Mitaj; Houssem Aouar, N’Golo Kanté, Fabinho; Roger Fernandes, Saleh Al-Shehri e Moussa Diaby. Sharjah: Bono; Hernandez; Koulibaly, Al-Harbi, Akcicek, Malcom; Milinkovic-Savic, Neves, Al Dawsari; Marcos Leonardo, Núñez. FICHA TÉCNICA Al-Ittihad x Sharjah Liga dos Campeões AFC Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 15h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Ittihad Sharjah jogos de hoje Liga dos Campeões da AFC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Liverpool x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Champions League Liverpool e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 04.11.25 16h00 Liga dos Campeões PSG x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/11) pela Champions League Paris Saint-Germain e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 04.11.25 16h00 Liga dos Campeões Bodø/Glimt x Monaco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/11) pela Champions League Bodø Glimt e Monaco jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 04.11.25 16h00 Liga dos Campeões Olympiacos x PSV: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/11) pela Champions League Olympiacos e PSV Eindhoven jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 04.11.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES jogo de '6 pontos' Novorizontino perdeu só uma em casa na Série B, mas Remo está embalado fora de Belém O Leão vai embalado para vencer o Novorizontino e se aproximar do acesso à Série A e título da Série B. 04.11.25 22h02 SÉRIE B Zagueiro Thalisson desfalca o Paysandu contra o Coritiba na Série B; veja o motivo Emprestado pelo Coxa, defensor está impedido de atuar no confronto deste domingo (9), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B 04.11.25 17h16 SÉRIE B Zagueiro Maurício Antônio deve deixar o Paysandu e acertar com o Guarani para 2026 Defensor de 33 anos tem negociações avançadas com o clube paulista e deve reforçar a equipe para a disputa da Série C do Brasileirão 04.11.25 18h06 Futebol Rebaixamento do Paysandu encerra a pior temporada na carreira do técnico Márcio Fernandes Com este, o treinador somou nada menos que três quedas com participação direta e indireta, em 2025, um ano para ser esquecido 03.11.25 18h48