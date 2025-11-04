Napoli x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (04/11) pela Champions League

Napoli x Eintracht Frankfurt disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo começa às 14h45 (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Napoli x Eintracht ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Napoli passou por uma derrota de 2 a 0 para o Manchester City, por uma vitória de 2 a 1 sobre o Sporting e por uma derrota de 6 a 2 para o PSV.

Já o Eintracht Frankfurt registrou uma vitória de 5 a 1 sobre o Galatasaray, uma derrota de mesmo placar para o Atlético Madrid e uma derrota de 5 a 1 para o Liverpool.

Napoli x Eintracht: prováveis escalações

Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus e Olivera; Lobotka, Anguissa e McTominay; Politano, Hojlund e David Neres. Técnico: Antônio Conte.

Eintracht: Zetterer; Kristensen, Koch, Theate e Brown; Larsson, Chaibi e Skhiri; Doan, Burkardt e Knauff. Técnico: Dino Toppmöller.

FICHA TÉCNICA

Napoli x Eintracht Frankfurt

Champions League

Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 14h45