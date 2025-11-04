Slavia Praga x Arsenal: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Champions League

Slavia Praha x Arsenal disputam hoje, terça-feira (04/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo está programado para as 14h45 (horário de Brasília), na Fortuna Arena, em Praga, República Tcheca. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Slavia Praga x Arsenal ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 14h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Arsenal passou por duas vitórias de 2 a 0 sobre o Athletic Bilbao e o Olympiacos; e por uma vitória de 4 a 0 sobre o Atlético Madrid.

Já o Slavia Praha passou por um empate de 2 a 2 com Bodo Glimt, por uma derrota de 3 a 0 para o Internazionale, e por um empate sem gols com Atalanta.

Slavia x Arsenal: prováveis escalações

Slavia: Markovic; Vlcek, Zima, Chaloupek; Moses, Zafeiris, Dorley, Doudera; Provod; Chory e Kusej. Técnico: Jindrich Trpisovsky.

Arsenal: David Raya; Ben White, Saliba, Gabriel Magalhães, Lewis-Skelly; Eze, Norgaard, Declan Rice; Bukayo Saka, Merino, Trossard. Técnico: Mikel Merino.

FICHA TÉCNICA

Slavia Praha x Arsenal

Champions League

Local: Fortuna Arena, em Praga, República Tcheca

Data/Horário: 04 de novembro de 2025, 14h45