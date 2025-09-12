Capa Jornal Amazônia
Al Ittihad x Al Fateh​: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pelo Saudita

Al-Ittihad e Al-Fateh​ jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Em sua estreia pela temporada, Al Ittihad goleou Al Akhdoud por 5 a 2 (X/ @ittihad)

Al Ittihad x Al Fateh disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 2° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio do Clube Al-Ettifaq, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Ittihad x Al-Fateh​ ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Em suas estreias pela temporada, Al Fateh foi superado por Al Feiha por 2 a 1, enquanto Al Ittihad goleou Al Akhdoud por 5 a 2.

Al Ittihad x Al-Fateh​: prováveis escalações

Al Ittihad: Al-Absi; Mitaj, Danilo Pereira, Al-Mousa, Shanqeeti; Kanté, Fabinho, Aouar; Bergwijn, Benzema, Diaby.

Al Fateh: Bukhari; Baattia, Fernandes, Saadane, Qasheesh; Batna, Youssouf, Bendebka, Al-Zubaidi; Anazi, Vargas.

FICHA TÉCNICA
Al Ittihad x Al Fateh​ 
Campeonato Saudita
Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita
Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 15h

.
