Al Ittihad x Al Fateh: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) pelo Saudita Al-Ittihad e Al-Fateh jogam pelo Campeonato Saudita hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 12.09.25 11h00 Em sua estreia pela temporada, Al Ittihad goleou Al Akhdoud por 5 a 2 (X/ @ittihad) Al Ittihad x Al Fateh disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 2° rodada do Campeonato Saudita. O jogo começa às 15h (horário de Brasília), no Estádio do Clube Al-Ettifaq, em Dammam, Arábia Saudita. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Ittihad x Al-Fateh ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, a partir das 15h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Em suas estreias pela temporada, Al Fateh foi superado por Al Feiha por 2 a 1, enquanto Al Ittihad goleou Al Akhdoud por 5 a 2. Al Ittihad x Al-Fateh: prováveis escalações Al Ittihad: Al-Absi; Mitaj, Danilo Pereira, Al-Mousa, Shanqeeti; Kanté, Fabinho, Aouar; Bergwijn, Benzema, Diaby. Al Fateh: Bukhari; Baattia, Fernandes, Saadane, Qasheesh; Batna, Youssouf, Bendebka, Al-Zubaidi; Anazi, Vargas. FICHA TÉCNICA Al Ittihad x Al Fateh Campeonato Saudita Local: Cidade dos Esportes Rei Abdullah, em Jidá, Arábia Saudita Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 15h