Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Thalles Leal 12.09.25 7h00 Criciúma e Volta Redonda jogarão pela Série B às 19h (Celso da Luz/ Criciúma EC) Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (12/09), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais. Às 15h, Al Ittihad jogará contra Al Fateh pela Série A saudita. Já às 16h, Sevilla enfrentará o Elche por La Liga. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Leverkusen x Eintracht Frankfurt - 15h30 - XSports, SporTV, CazéTV e OneFootball Campeonato Argentino Deportivo Riestra x Central Córdoba - 14h30 - AFA Play Racing x San Lorenzo - 19h - ESPN 4 e Disney+ Huracán x Vélez Sarsfield - 19h - AFA Play Newell's Old Boys x Tucumán - 21h15 - AFA Play Lanús x Independiente Rivadavia - 21h15 - AFA Play Campeonato Brasileiro Série B Volta Redonda x Criciúma - 19h - ESPN e Disney+ Coritiba x Goiás - 21h30 - Disney+ Campeonato Espanhol - La Liga Sevilla x Elche - 16h - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Português Alverca x Tondela - 16h15 - Sem informações Benfica x Santa Clara - 16h15 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Ettifaq x Al Ahli - 12h25 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Shabab x Al Hazem - 12h35 - Sem informações Al Ittihad x Al Fateh - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt; veja o horário O jogo entre Leverkusen x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo pela XSports, CazéTV, SporTV e OneFootball, às 15h30. Onde assistir ao jogo de Al Ettifaq e Al Ahli; veja o horário O jogo entre Al Ettifaq x Al Ahli terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h25. Onde assistir ao jogo de Benfica e Santa Clara; veja o horário O jogo entre Benfica x Santa Clara terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h15. Onde assistir ao jogo de Sevilla e Elche; veja o horário O jogo entre Sevilla x Elche terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 16h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 12h25 - Al Ettifaq x Al Ahli - Campeonato Saudita 15h - Al Ittihad x Al Fateh - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira. ESPN 16h - Sevilla x Elche - La Liga 16h15 - Benfica x Santa Clara - Campeonato Português 19h - Racing x San Lorenzo - Campeonato Argentino 19h - Volta Redonda x Criciúma - Série B do Brasileirão SporTV 15h30 - Leverkusen x Eintracht Frankfurt - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? Max Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira. Disney+ 16h - Sevilla x Elche - La Liga 16h15 - Benfica x Santa Clara - Campeonato Português 19h - Racing x San Lorenzo - Campeonato Argentino 19h - Volta Redonda x Criciúma - Série B do Brasileirão 20h - Belgrano x San Martín de San Juan - Campeonato Argentino 21h30 - Coritiba x Goiás - Série B do Brasileirão Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira. OneFootball
15h30 - Leverkusen x Eintracht Frankfurt - Bundesliga
Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.
SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira. 