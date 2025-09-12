Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

Thalles Leal
fonte

Criciúma e Volta Redonda jogarão pela Série B às 19h (Celso da Luz/ Criciúma EC)

Os jogos de hoje, nesta sexta-feira (12/09), incluem partidas pela Série B do Brasileirão, Bundesliga, La Liga e outras competições internacionais.

Às 15h, Al Ittihad jogará contra Al Fateh pela Série A saudita. Já às 16h, Sevilla enfrentará o Elche por La Liga.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Leverkusen x Eintracht Frankfurt - 15h30 - XSports, SporTV, CazéTV e OneFootball

Campeonato Argentino

  1. Deportivo Riestra x Central Córdoba - 14h30 - AFA Play
  2. Racing x San Lorenzo - 19h - ESPN 4 e Disney+
  3. Huracán x Vélez Sarsfield - 19h - AFA Play
  4. Newell's Old Boys x Tucumán - 21h15 - AFA Play
  5. Lanús x Independiente Rivadavia - 21h15 - AFA Play

Campeonato Brasileiro Série B

  1. Volta Redonda x Criciúma - 19h - ESPN e Disney+
  2. Coritiba x Goiás - 21h30 - Disney+

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Sevilla x Elche - 16h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Português

  1. Alverca x Tondela - 16h15 - Sem informações
  2. Benfica x Santa Clara - 16h15 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Ettifaq x Al Ahli - 12h25 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Shabab x Al Hazem - 12h35 - Sem informações
  3. Al Ittihad x Al Fateh​ - 15h - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Bayer Leverkusen e Eintracht Frankfurt; veja o horário

O jogo entre Leverkusen x Eintracht Frankfurt terá transmissão ao vivo pela XSports, CazéTV, SporTV e OneFootball, às 15h30.

Onde assistir ao jogo de Al Ettifaq e Al Ahli; veja o horário

O jogo entre Al Ettifaq x Al Ahli​ terá transmissão ao vivo pela Bandsports e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h25.

Onde assistir ao jogo de Benfica e Santa Clara; veja o horário

O jogo entre Benfica x Santa Clara terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 16h15.

Onde assistir ao jogo de Sevilla e Elche; veja o horário

O jogo entre Sevilla x Elche terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 16h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta sexta-feira

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 12h25 - Al Ettifaq x Al Ahli - Campeonato Saudita
  2. 15h - Al Ittihad x Al Fateh​ - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta sexta-feira.

ESPN

  1. 16h - Sevilla x Elche - La Liga
  2. 16h15 - Benfica x Santa Clara - Campeonato Português
  3. 19h - Racing x San Lorenzo - Campeonato Argentino
  4. 19h - Volta Redonda x Criciúma - Série B do Brasileirão

SporTV

  1. 15h30 - Leverkusen x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Max

Nenhum jogo vai passar na Max nesta sexta-feira.

Disney+

  1. 16h - Sevilla x Elche - La Liga
  2. 16h15 - Benfica x Santa Clara - Campeonato Português
  3. 19h - Racing x San Lorenzo - Campeonato Argentino
  4. 19h - Volta Redonda x Criciúma - Série B do Brasileirão
  5. 20h - Belgrano x San Martín de San Juan - Campeonato Argentino
  6. 21h30 - Coritiba x Goiás - Série B do Brasileirão

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta sexta-feira.

OneFootball

  1. 15h30 - Leverkusen x Eintracht Frankfurt - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta sexta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

12.09.25 7h00

Série A argentina

Belgrano x San Martín: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pelo Argentino

Belgrano e San Martín de San Juan jogam pela Série A argentina hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo

11.09.25 19h00

Copa do Brasil

Botafogo x Vasco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (11/09) pela Copa do Brasil

Botafogo e Vasco da Gama jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

11.09.25 18h00

Copa do Brasil

Cruzeiro x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (11/09) pela Copa do Brasil

Cruzeiro e Atlético MG jogam pela Copa do Brasil hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

11.09.25 18h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

VENCER OU VENCER

'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B

Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor

11.09.25 20h29

FUTEBOL

Presidente do Paysandu não descarta mais reforços para a reta final da Série B

Roger Aguilera, presidente do Papão, informou que o clube ainda pensa em reforços, mas nomes estão em análise

11.09.25 16h08

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

12.09.25 7h00

FUTEBOL

Nos pênaltis, Vasco elimina Botafogo no Nilton Santos e vai às semifinais da Copa do Brasil

Pelo segundo ano consecutivo, o Vasco garantiu presença nas semifinais

12.09.25 0h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda