Leverkusen x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Bundesliga

Leverkusen e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

Thalles Leal
fonte

Bayer Leverkusen vem de um empate de 3 a 3 com Werder Bremen (X/ @bayer04_en)

Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 3° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Leverkusen x Eintracht ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, CazéTV, SporTV e OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Leverkusen perdeu para Hoffenheim por 2 a 1 e empatou com o Werder Bremen por 3 a 3.

Já o Eintracht Frankfurt goleou Werder Bremen pro 4 a 1 e venceu o Hoffenheim por 3 a 1.

Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira

Leverkusen x Eintracht: prováveis escalações

Leverkusen: Flekken; Quansah, Tapsoba e Axel Tape; Tella, Aleix García, Andrich e Grimaldo; Kofane e Tillman; Schick.

Eintracht: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch e Theate; Doan, Uzun, Larsson, Chaibi e Bahoya; Wahi.

FICHA TÉCNICA
Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha
Data/Horário: 12 de setembro de 2025, às 15h30

