Leverkusen x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Bundesliga Leverkusen e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo Thalles Leal 12.09.25 14h30 Bayer Leverkusen vem de um empate de 3 a 3 com Werder Bremen (X/ @bayer04_en) Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 3° rodada da Bundesliga. O jogo será realizado às 15h30 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen, Alemanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Leverkusen x Eintracht ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela XSports, CazéTV, SporTV e OneFootball, a partir das 15h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, Leverkusen perdeu para Hoffenheim por 2 a 1 e empatou com o Werder Bremen por 3 a 3. Já o Eintracht Frankfurt goleou Werder Bremen pro 4 a 1 e venceu o Hoffenheim por 3 a 1. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Leverkusen x Eintracht: prováveis escalações Leverkusen: Flekken; Quansah, Tapsoba e Axel Tape; Tella, Aleix García, Andrich e Grimaldo; Kofane e Tillman; Schick. Eintracht: Zetterer; Kristensen, Collins, Koch e Theate; Doan, Uzun, Larsson, Chaibi e Bahoya; Wahi. FICHA TÉCNICA Bayer Leverkusen x Eintracht Frankfurt Bundesliga Local: BayArena, em Leverkusen, Alemanha Data/Horário: 12 de setembro de 2025, às 15h30