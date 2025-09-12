Sevilla x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) por La Liga Sevilla e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 12.09.25 15h00 Elche vem de uma derrota de 3 a 1 para o Real Murcia (X/ @elchecf) Sevilla x Elche disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 4° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Sevilla x Elche ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Sevilla passou por uma derrota de 3 a 2 para o Athletic Bilbao, outra de 2 a 1 para o Getafe e uma vitória de 2 a 0 sobre o Girona. Já o Elche passou por um empate de 1 a 1 com o Atlético Madrid, uma vitória de 2 a 0 sobre o Levante e uma derrota de 3 a 1 para o Real Murcia. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Benfica x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Liga Portugal Benfica e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Sevilla x Elche: prováveis escalações Sevilla: Nyland; Azpilicueta, Castrin, Salas e Suazo; Agoumé e Gudelj; Ajuke, Vargas e Gonzalez; Romero. Elche: Dituro; Nunez, Affengruber, Bigas, Chust e Valera; Aguado e Febas; Mendoza; Álvaro Rodríguez e Rafa Mir. FICHA TÉCNICA Sevilla x Elche Campeonato Espanhol Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 16h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave La Liga 2025 Sevilla Elche jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Sevilla x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) por La Liga Sevilla e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 12.09.25 15h00 Campeonato Português Benfica x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Liga Portugal Benfica e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 12.09.25 15h00 Campeonato Alemão Leverkusen x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Bundesliga Leverkusen e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.09.25 14h30 Campeonato Alemão Bayern x Hamburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hamburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.09.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00