Sevilla x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) por La Liga

Sevilla x Elche disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 4° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo ocorre às 16h (horário de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Sevilla x Elche ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, a partir das 16h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Sevilla passou por uma derrota de 3 a 2 para o Athletic Bilbao, outra de 2 a 1 para o Getafe e uma vitória de 2 a 0 sobre o Girona.

Já o Elche passou por um empate de 1 a 1 com o Atlético Madrid, uma vitória de 2 a 0 sobre o Levante e uma derrota de 3 a 1 para o Real Murcia.

Sevilla x Elche: prováveis escalações

Sevilla: Nyland; Azpilicueta, Castrin, Salas e Suazo; Agoumé e Gudelj; Ajuke, Vargas e Gonzalez; Romero.

Elche: Dituro; Nunez, Affengruber, Bigas, Chust e Valera; Aguado e Febas; Mendoza; Álvaro Rodríguez e Rafa Mir.

FICHA TÉCNICA

Sevilla x Elche

Campeonato Espanhol

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, Espanha

Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 16h