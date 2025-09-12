Benfica x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Liga Portugal Benfica e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje Thalles Leal 12.09.25 15h00 Benfica vem de uma vitória de 2 a 1 sobre Alverca (X/ @SLBenfica) Benfica x Santa Clara disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 5° rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações: Onde assistir Benfica x Santa Clara ao vivo? A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Benfica passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Estrela Amadora, outra de 3 a 0 contra Tondela e uma terceira de 2 a 1 sobre Alverca. Já Santa Clara foi goleada por Famalicão por 3 a 0, perdeu para Moreirense por 1 a 0, empatou sem gols com Estrela Amadora e venceu Estoril por 1 a 0. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira Sevilla x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) por La Liga Sevilla e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Benfica x Santa Clara: prováveis escalações Benfica: Soares; Leandro Santos, Araújo, António Silva, Dahl; Ríos, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Schjelderup, Ivanovic. Técnico: Bruno Lage. Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venâncio, Matheus Araújo; Lucas Soares, Serginho, Adriano Firmino, Paulo Victor; Brenner, Matheus Pereira, Gabriel Silva. Técnico: Vasco Matos. FICHA TÉCNICA Benfica x Santa Clara Campeonato Português Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 16h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Campeonato Português benfica santa clara jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Espanhol Sevilla x Elche: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (12/09) por La Liga Sevilla e Elche jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 12.09.25 15h00 Campeonato Português Benfica x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Liga Portugal Benfica e Santa Clara jogam pelo Campeonato Português hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações do jogo de hoje 12.09.25 15h00 Campeonato Alemão Leverkusen x Eintracht: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Bundesliga Leverkusen e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.09.25 14h30 Campeonato Alemão Bayern x Hamburg: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (13/09) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hamburg jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 12.09.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES VENCER OU VENCER 'A gente acredita’: Paysandu traz jogo de volta à Curuzu e busca renascer na Série B Lateral-esquerdo Reverson falou sobre a chegada de Márcio Fernandes e o duelo de desesperados contra o América-MG, agora de volta ao Caldeirão bicolor 11.09.25 20h29 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 FUTEBOL Ex-Paysandu, Radamés diz que relacionamento com Viviane Araújo prejudicou sua carreira no futebol “Comecei a aparecer mais nas páginas de fofoca do que nas de futebol”, afirmou o ex-meia, que passou pelo Papão em 2015 11.09.25 21h47 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (12/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 12.09.25 7h00