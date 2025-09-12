Benfica x Santa Clara: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (12/09) pela Liga Portugal

Benfica x Santa Clara disputam hoje, sexta-feira (12/09), a 5° rodada da Liga Portugal. O jogo acontece às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal. Confira onde assistir ao vivo e as escalações:

Onde assistir Benfica x Santa Clara ao vivo?

A partida será transmitida ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 16h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Benfica passou por uma vitória de 1 a 0 sobre Estrela Amadora, outra de 3 a 0 contra Tondela e uma terceira de 2 a 1 sobre Alverca.

Já Santa Clara foi goleada por Famalicão por 3 a 0, perdeu para Moreirense por 1 a 0, empatou sem gols com Estrela Amadora e venceu Estoril por 1 a 0.

Benfica x Santa Clara: prováveis escalações

Benfica: Soares; Leandro Santos, Araújo, António Silva, Dahl; Ríos, Barrenechea, Barreiro; Aursnes, Schjelderup, Ivanovic. Técnico: Bruno Lage.

Santa Clara: Gabriel Batista; Sidney Lima, Frederico Venâncio, Matheus Araújo; Lucas Soares, Serginho, Adriano Firmino, Paulo Victor; Brenner, Matheus Pereira, Gabriel Silva. Técnico: Vasco Matos.

FICHA TÉCNICA

Benfica x Santa Clara

Campeonato Português

Local: Estádio da Luz, em Lisboa, Portugal

Data/Horário: 12 de setembro de 2025, 16h15