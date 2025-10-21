Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Liga dos Campeões AFC Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo Thalles Leal 21.10.25 14h15 Na rodada passada, Al Hilal venceu Nasaf Qarshi por 3 a 2 (X/ @Alhilal_EN) Al Hilal x Al Sadd disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo será realizado às 15h15 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Al-Hilal x Al Sadd ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, Al Hilal venceu Al Duhail por 2 a 1 e superou Nasaf Qarshi por 3 a 2. Já Al Sadd passou por dois empates de 1 a 1 com Al Shorta e Al Sharjah. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira Kairat x Pafos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League Kairat e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Barcelona x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Champions League Barcelona e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Al Hilal x Al-Sadd: prováveis escalações Al Hilal: Bono; Yami, Tambakti, Koulibaly, Hernández; Milinković-Savić, Neves, Al-Dawsari; Malcom, Leonardo, Darwin Núñez. Al Sadd: Barsham; Saiss, Khoukhi, Miguel; Otávio, Haydos, Camara, Soria, Salman; Afif, Firmino (Mújica). FICHA TÉCNICA Al-Hilal x Al-Sadd Liga dos Campeões AFC Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 15h15 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Al Hilal Al Sadd jogos de hoje Liga dos Campeões da AFC COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL AFC Champions League Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Liga dos Campeões AFC Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo 21.10.25 14h15 Liga dos Campeões Barcelona x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Champions League Barcelona e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.10.25 12h45 Liga dos Campeões Kairat x Pafos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League Kairat e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.10.25 12h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 12h20 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00