Al-Hilal x Al-Sadd: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Liga dos Campeões AFC

Al Hilal e Al Sadd jogam pela Champions League da Ásia hoje; veja onde assistir ao vivo e formações do jogo

Thalles Leal
fonte

Na rodada passada, Al Hilal venceu Nasaf Qarshi por 3 a 2 (X/ @Alhilal_EN)

Al Hilal x Al Sadd disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Liga dos Campeões da AFC. O jogo será realizado às 15h15 (horário de Brasília), na Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Al-Hilal x Al Sadd ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, a partir das 15h15 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, Al Hilal venceu Al Duhail por 2 a 1 e superou Nasaf Qarshi por 3 a 2.

Já Al Sadd passou por dois empates de 1 a 1 com Al Shorta e Al Sharjah.

Al Hilal x Al-Sadd: prováveis escalações

Al Hilal: Bono; Yami, Tambakti, Koulibaly, Hernández; Milinković-Savić, Neves, Al-Dawsari; Malcom, Leonardo, Darwin Núñez.

Al Sadd: Barsham; Saiss, Khoukhi, Miguel; Otávio, Haydos, Camara, Soria, Salman; Afif, Firmino (Mújica).

FICHA TÉCNICA
Al-Hilal x Al-Sadd
Liga dos Campeões AFC
Local: Kingdom Arena, em Riade, Arábia Saudita
Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 15h15


