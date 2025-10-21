Barcelona x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Champions League Barcelona e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 21.10.25 12h45 Na rodada passada, o Barcelona perdeu para o PSG (X/ @FCBarcelona) Barcelona x Olympiacos disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Barcelona x Olympiacos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1 e perdeu para o PSG por esse mesmo placar. Já o Olympiacos passou por um empate sem gols com Pafos e uma derrota de 2 a 0 para o Arsenal. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira Barcelona x Olympiacos: prováveis escalações Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong; Fermín López, Lamine Yamal, Roony Bardghji; Rashford. Técnico: Hansi Flick. Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Dani García; Gelson, Chiquinho, Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar. FICHA TÉCNICA Barcelona x Olympiacos Champions League Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Barcelona Olympiacos jogos de hoje Champions League Liga dos Campeões COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Barcelona x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Champions League Barcelona e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.10.25 12h45 Liga dos Campeões Kairat x Pafos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League Kairat e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.10.25 12h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Santos e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38 PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00