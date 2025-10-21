Barcelona x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Champions League

Barcelona x Olympiacos disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Barcelona x Olympiacos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1 e perdeu para o PSG por esse mesmo placar.

Já o Olympiacos passou por um empate sem gols com Pafos e uma derrota de 2 a 0 para o Arsenal.

Barcelona x Olympiacos: prováveis escalações

Barcelona: Szczesny; Koundé, Araujo, Cubarsí, Balde; Pedri, De Jong; Fermín López, Lamine Yamal, Roony Bardghji; Rashford. Técnico: Hansi Flick.

Olympiacos: Tzolakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Hezze, Dani García; Gelson, Chiquinho, Podence; El Kaabi. Técnico: José Luis Mendilibar.

FICHA TÉCNICA

Barcelona x Olympiacos

Champions League

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona, Espanha

Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 13h45