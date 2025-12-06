Mirassol x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão

Mirassol x Flamengo disputam hoje, sábado (06/12), uma partida pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2025. O jogo ocorre às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Mirassol x Flamengo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Amazon Prime Video, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo já é o campeão dessa edição do Brasileirão e utilizará sua equipe Sub-20 na partida de hoje. O time somou 23 vitórias, 9 empates, 5 derrotas, 75 gols marcados e 24 gols sofridos ao longo do Campeonato Brasileiro.

Já o Mirassol ocupa a 4° posição com 18 vitórias, 12 empates, 7 derrotas, 60 gols marcados e 36 gols sofridos. O time passou por 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas últimas rodadas.

Mirassol x Flamengo: prováveis escalações

Mirassol: Walter; Daniel Borges, João Victor, Jemmes e Felipe Jonatan (Reinaldo); Danielzinho, Neto Moura e Gabriel; Negueba, Renato Marques e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Flamengo: Léo Nannetti; Daniel Sales, Da Mata, Johnny e Germano; Pablo, Guilherme Gomes e Caio Joshua; Alan, Pedro Henrique e Ryan Roberto. Técnico: Bruno Pivetti.

FICHA TÉCNICA

Mirassol x Flamengo

Campeonato Brasileiro (Brasileirão)

Local: Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol (SP)

Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 18h30