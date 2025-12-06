PMRJ dispersa torcedores do Flamengo com tiros e balas de borracha; vídeo A confusão ocorreu na parte final do AeroFla, evento que reuniu torcedores do Flamengo para incentivar a delegação rubro-negra O Liberal 06.12.25 17h07 A polícia dispersou os torcedores com o uso de balas de borracha. (Reprodução / @Marquinhos_RJ21) A mobilização da torcida do Flamengo para recepcionar o elenco no Aeroporto Internacional do Galeão terminou em tumulto neste sábado (6). O tradicional “AeroFla”, que costuma marcar o embarque da equipe em grandes decisões, acabou interrompido após uma confusão envolvendo torcedores e a Polícia Militar do Rio de Janeiro. O episódio começou na área do terminal de cargas. Depois que o ônibus do clube entrou no setor reservado para o desembarque da delegação, alguns torcedores forçaram as grades que delimitavam o espaço. Parte da própria torcida interveio e conteve os responsáveis, mas, mesmo com o clima aparentemente controlado, a Polícia Militar avançou para dispersar o grupo. VEJA MAIS [[(standard.Article) Carrascal x Plata: Jogadores do Flamengo rompem amizade após confusão envolvendo mulher e festas]] CBF antecipa Mirassol e Fla para sábado após confirmação do título antecipado do Brasileiro Bruno Henrique cogita aposentadoria ao fim do contrato com Flamengo em 2026: 'Chegando ao fim' Policiais usaram balas de borracha e spray de pimenta, o que gerou correria nos arredores do aeroporto. Alguns torcedores passaram mal e receberam atendimento no local. A maioria deixou a área após o início da intervenção policial, enquanto outros reagiram atirando pedras contra o efetivo da PM. Viagem para o Catar O Flamengo embarcou logo em seguida para o Catar, onde enfrenta o Cruz Azul, do México, na próxima quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília). A partida é válida pelo chamado “Dérbi das Américas”. O vencedor encara o Pyramids, do Egito, na fase seguinte. Quem avançar disputará a final contra o PSG. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo aerofla futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro Mirassol x Flamengo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) pelo Brasileirão Mirassol e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 06.12.25 17h30 Futebol PMRJ dispersa torcedores do Flamengo com tiros e balas de borracha; vídeo A confusão ocorreu na parte final do AeroFla, evento que reuniu torcedores do Flamengo para incentivar a delegação rubro-negra 06.12.25 17h07 Campeonato Espanhol Ath Bilbao x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) por La Liga Athletic Bilbao e Atlético de Madrid jogam pelo Campeonato Espanhol hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 06.12.25 16h00 Campeonato Alemão Leipzig x Eintracht: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (06/12) pela Bundesliga RB Leipzig e Eintracht Frankfurt jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 06.12.25 13h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 Em jogo de seis gols, Flamengo alternativo empata com Mirassol na despedida do Brasileiro 06.12.25 20h57 FUTEBOL Remo passa de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, mas segue atrás do Paysandu; saiba mais Leão Azul conseguiu mais de 200 mil inscritos no mês de novembro e ultrapassou a marca de 2 milhões de seguidores 05.12.25 11h54 JUSTIÇA Atacante consegue rescisão imediata e pede quase um milhão de indenização ao Paysandu O atacante paraguaio foi contratado em dezembro de 2024, em meio a uma grande expectativa criada pelo próprio clube, que incluiu no acordo uma cláusula de rescisão de R$ 45 milhões 02.12.25 18h48