PMRJ dispersa torcedores do Flamengo com tiros e balas de borracha; vídeo

A mobilização da torcida do Flamengo para recepcionar o elenco no Aeroporto Internacional do Galeão terminou em tumulto neste sábado (6). O tradicional “AeroFla”, que costuma marcar o embarque da equipe em grandes decisões, acabou interrompido após uma confusão envolvendo torcedores e a Polícia Militar do Rio de Janeiro.

O episódio começou na área do terminal de cargas. Depois que o ônibus do clube entrou no setor reservado para o desembarque da delegação, alguns torcedores forçaram as grades que delimitavam o espaço. Parte da própria torcida interveio e conteve os responsáveis, mas, mesmo com o clima aparentemente controlado, a Polícia Militar avançou para dispersar o grupo.

Policiais usaram balas de borracha e spray de pimenta, o que gerou correria nos arredores do aeroporto. Alguns torcedores passaram mal e receberam atendimento no local. A maioria deixou a área após o início da intervenção policial, enquanto outros reagiram atirando pedras contra o efetivo da PM.

Viagem para o Catar

O Flamengo embarcou logo em seguida para o Catar, onde enfrenta o Cruz Azul, do México, na próxima quarta-feira (10), às 14h (horário de Brasília). A partida é válida pelo chamado “Dérbi das Américas”. O vencedor encara o Pyramids, do Egito, na fase seguinte. Quem avançar disputará a final contra o PSG.