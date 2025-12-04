CBF antecipa Mirassol e Fla para sábado após confirmação do título antecipado do Brasileiro Estadão Conteúdo 04.12.25 12h53 A CBF antecipou o compromisso entre Mirassol e Flamengo, válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Com a conquista antecipada da competição por parte do clube carioca, a entidade que comanda o futebol nacional mudou o duelo de domingo para sábado. A partida, que será realizada no estádio José Maria de Campos Maia, está agendada para as 18h30. No site da entidade já consta a mudança da partida na programação dos jogos do fim de semana, bem como o novo horário do jogo. Como o confronto não vale nada em termos de classificação, ( Mirassol está garantido na fase de grupos da Libertadores) e o time carioca inicia a sua participação na Copa Intercontinental na próxima semana, os clubes entraram em acordo para a mudança. Assim, o técnico Filipe Luís ganha um dia para preparar a sua equipe de olho no torneio que vai ser disputado no Catar. Para o jogo com o Mirassol, o Flamengo deverá mandar um time alternativo com atletas que foram pouco aproveitados reforçados por jogadores do sub-20. Pelo planejamento inicial, o elenco principal descansa nesta quinta e sexta-feira e viaja no sábado. O primeiro jogo pela Copa Intercontinental acontece nesta quarta-feira, diante do Cruz Azul, às 14h (horário de Brasília). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Mirassol Flamengo antecipado COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37