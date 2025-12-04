Capa Jornal Amazônia
Bruno Henrique cogita aposentadoria ao fim do contrato com Flamengo em 2026: 'Chegando ao fim'

Estadão Conteúdo

Um dos remanescentes da equipe de 2019, que iniciou uma nova era de títulos no Flamengo, o atacante Bruno Henrique chegou a sua 17ª conquista desde que desembarcou no Rio. Após mais uma taça assegurada com o triunfo de 1 a 0 sobre o Ceará, porém, ele admitiu que a sua carreira nos gramados está próxima do fim.

Com mais um ano de contrato, o jogador disse, em meio à festa no gramado do Maracanã, que já pensa nessa possibilidade de encerrar a carreira no clube carioca.

"Tenho mais um ano de contrato e me pergunto se tenho mais duas temporadas pela frente. O meu desejo é terminar (a carreira) aqui no Flamengo. Acho que esse momento chegando ao fim. Espero jogar esse último ano aqui e, quem sabe, pendurar as chuteiras", afirmou o jogador que completa 35 anos no dia 30 de dezembro.

Ao lado do uruguaio Arrascaeta, o atacante é o único representante dentro de campo daquela geração comandada pelo técnico português Jorge Jesus. Fora dele, no entanto, mas dois personagens aumentam essa lista: o agora treinador Filipe Luís e o ex-zagueiro Rodrigo Caio, que integra a comissão técnica.

O saldo desses anos de Flamengo é altamente positivo para Bruno Henrique. Ele e Arrascaeta detém o recorde de conquistas de troféus pelo rubro-negro: 17 no total.

Com o título do Brasileiro assegurado, o Flamengo muda o seu foco para a disputa da Copa Intercontinental, no Catar. O time carioca estreia contra o Cruz Azul, do México e depois, se passar, encara o Pyramids, do Egito, na semifinal. Em caso de novo triunfo, a decisão da competição será contra o Paris Saint-Germain.

Palavras-chave

futebol

Flamengo

Bruno Henrique

aposentadoria
Esportes
