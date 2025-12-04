Bruno Henrique cogita aposentadoria ao fim do contrato com Flamengo em 2026: 'Chegando ao fim' Estadão Conteúdo 04.12.25 11h22 Um dos remanescentes da equipe de 2019, que iniciou uma nova era de títulos no Flamengo, o atacante Bruno Henrique chegou a sua 17ª conquista desde que desembarcou no Rio. Após mais uma taça assegurada com o triunfo de 1 a 0 sobre o Ceará, porém, ele admitiu que a sua carreira nos gramados está próxima do fim. Com mais um ano de contrato, o jogador disse, em meio à festa no gramado do Maracanã, que já pensa nessa possibilidade de encerrar a carreira no clube carioca. "Tenho mais um ano de contrato e me pergunto se tenho mais duas temporadas pela frente. O meu desejo é terminar (a carreira) aqui no Flamengo. Acho que esse momento chegando ao fim. Espero jogar esse último ano aqui e, quem sabe, pendurar as chuteiras", afirmou o jogador que completa 35 anos no dia 30 de dezembro. Ao lado do uruguaio Arrascaeta, o atacante é o único representante dentro de campo daquela geração comandada pelo técnico português Jorge Jesus. Fora dele, no entanto, mas dois personagens aumentam essa lista: o agora treinador Filipe Luís e o ex-zagueiro Rodrigo Caio, que integra a comissão técnica. O saldo desses anos de Flamengo é altamente positivo para Bruno Henrique. Ele e Arrascaeta detém o recorde de conquistas de troféus pelo rubro-negro: 17 no total. Com o título do Brasileiro assegurado, o Flamengo muda o seu foco para a disputa da Copa Intercontinental, no Catar. O time carioca estreia contra o Cruz Azul, do México e depois, se passar, encara o Pyramids, do Egito, na semifinal. Em caso de novo triunfo, a decisão da competição será contra o Paris Saint-Germain. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Flamengo Bruno Henrique aposentadoria COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Mesmo com acesso à Série A, Remo deve seguir atrás do Paysandu no Ranking da CBF; veja números O Leão Azul garantiu acesso à Série A, mas deve ficar atrás do seu maior rival no Ranking Nacional de Clubes da CBF. 04.12.25 15h12 FUTEBOL Remo é goleado pelo São Paulo na estreia da Copa São Paulo de futebol feminino Tricolor não deu chances para o Remo, que terminou a primeira rodada na lanterna do grupo 04.12.25 11h02 Carlos Ferreira Em que posição cada técnico teria colocado o Remo? 04.12.25 10h50 momento revelação Filho de Danilo rouba a cena e revela ser torcedor do Fluminense após título do Flamengo O pequeno João fez a revelação durante entrevista no gramado do Maracanã, na última quarta-feira (3) 04.12.25 9h11 MAIS LIDAS EM ESPORTES Fórmula 1 F-1: Antonelli agradece apoio de Verstappen após ataques por erro no GP do Catar Depois da corrida, teorias de conspiração insinuaram que o italiano teria facilitado a vida de Norris na disputa pelo título ganharam força 04.12.25 23h13 Brasileirão Botafogo empata no fim contra o Cruzeiro e dá o vice-campeonato ao Palmeiras Em um jogo bastante estudado e de chances para os dois lados, o Cruzeiro foi contundente e efetivo quando teve suas chances 04.12.25 22h08 Troca de Leões Henrique Bittencourt deixa o Remo e retorna ao Fortaleza como analista de desempenho Com passagem pelo Paysandu, o profissional chegou ao Leão Azul em maio deste ano após convite de Sérgio Papellin 27.06.25 13h38 VEM AÍ? Cristiano Ronaldo pode disputar o Mundial de Clubes de 2025, diz presidente da Fifa Gianni Infantino afirmou em live que há clubes negociando com o craque português para disputar o torneio nos Estados Unidos, em 2025 23.05.25 20h37