Ath Bilbao x Atlético Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (06/12) por La Liga

Athletic Bilbao x Atlético de Madrid disputam hoje, sábado (06/12), a 15° rodada do Campeonato Espanhol 2025, La Liga. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), no Estádio de San Mamés, em Bilbau, Espanha. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ath. Bilbao x Atlético Madrid ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Athletic é o 8° colocado de La Liga e acumula 6 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 14 gols marcados e 20 gols sofridos. O time passou por 2 vitórias e 3 derrotas nas últimas rodadas da competição.

Já o Atlético está em 4° lugar com 9 vitórias, 4 empates, 2 derrotas, 28 gols marcados e 14 gols sofridos. A equipe registrou 4 vitórias e 1 derrota nas últimas rodadas do Campeonato Espanhol.

Ath Bilbao x Atlético de Madrid: prováveis escalações

Ath. Bilbao: Unai Simón; Lekue, Laporte, Vivian, Boiro; Galarreta, Jauregizar; Berenguer, Nico Williams, Guruzeta. Técnico: Ernesto Valverde.

Atlético de Madrid: Oblak; Molina, Lenglet, Giménez, Hancko; Johnny Cardoso, Pablo Barrios; Giuliano Simeone, Nico González, Álex Baena; Julián Álvarez. Técnico: Diego Simeone.

FICHA TÉCNICA

Athletic Bilbao x Atlético Madrid

Campeonato Espanhol - La Liga

Local: Estádio de San Mamés Barria, em Bilbau, Espanha

Data/Horário: 06 de dezembro de 2025, 17h