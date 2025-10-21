Kairat x Pafos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League Kairat e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 21.10.25 12h45 Na rodada passada, Pafos foi goleado pelo Bayern, enquanto Kairat foi goleado pelo Real Madrid (Facebook/ @pafosfc) Kairat x Pafos disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Central de Almaty, no Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir Kairat x Pafos ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Kairat foi goleado pelo Sporting por 4 a 1 e pelo Real Madrid por 5 a 0. Já o Pafos empatou sem gols com o Olympiacos e perdeu de 5 a 1 para o Bayern de Munique. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira Barcelona x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Champions League Barcelona e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Kairat x Pafos: prováveis escalações Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Mrynskiy, Kasabulat, Arad, Gromyko; Jorginho, Satpaev. Técnico: Rafael Urazbakhtin. Pafos: Michael; Luiz, Goldar, Luckassen; Pileas, Sunjic, Rodrigues, Jaja; Dragomir, Anderson, Orsic. Técnico: Juan Carlos Carcedo. FICHA TÉCNICA Kairat x Pafos Champions League Local: Estádio Central de Almaty, no Cazaquistão Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 13h45 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Kairat Pafos Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Liga dos Campeões Barcelona x Olympiacos: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (21) pela Champions League Barcelona e Olympiacos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.10.25 12h45 Liga dos Campeões Kairat x Pafos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League Kairat e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 21.10.25 12h45 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00 Campeonato Brasileiro Santos x Vitória: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (20/10) pelo Brasileirão Santos e Vitória jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 20.10.25 20h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES PAYSANDU Ricardo Gluck Paul é confirmado como novo presidente do Paysandu Mandatário será empossado oficialmente em janeiro, mas já atua no planejamento para o biênio 2019-2020 21.10.25 0h05 EMPATE Márcio Fernandes critica recuo do Paysandu após virada: 'É difícil' Após mais um empate com sabor de derrota, técnico admite que o time sente emocionalmente durante os jogos, mas decisão de recuar no segundo tempo gera contradição e críticas. 20.10.25 22h38 Alô Série C UFMG: chances de rebaixamento do Paysandu beiram 100% após empate na Série B Última vitória do Papão na competição aconteceu há quatro rodadas; desde então, foram dois empates e duas derrotas. 21.10.25 10h11 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (21/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Liga dos Campeões, Copa Sulamericana e Série A argentina movimentam o futebol nesta terça-feira 21.10.25 7h00