O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Kairat x Pafos: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (21/10) pela Champions League

Kairat e Pafos jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Na rodada passada, Pafos foi goleado pelo Bayern, enquanto Kairat foi goleado pelo Real Madrid (Facebook/ @pafosfc)

Kairat x Pafos disputam hoje, terça-feira (21/10), a 3° rodada da Champions League. O jogo começa às 13h45 (horário de Brasília), no Estádio Central de Almaty, no Cazaquistão. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Kairat x Pafos ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Space e pela Max, a partir das 13h45 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Kairat foi goleado pelo Sporting por 4 a 1 e pelo Real Madrid por 5 a 0.

Já o Pafos empatou sem gols com o Olympiacos e perdeu de 5 a 1 para o Bayern de Munique.

Kairat x Pafos: prováveis escalações

Kairat: Anarbekov; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Mrynskiy, Kasabulat, Arad, Gromyko; Jorginho, Satpaev. Técnico: Rafael Urazbakhtin.

Pafos: Michael; Luiz, Goldar, Luckassen; Pileas, Sunjic, Rodrigues, Jaja; Dragomir, Anderson, Orsic. Técnico: Juan Carlos Carcedo.

FICHA TÉCNICA
Kairat x Pafos
Champions League
Local: Estádio Central de Almaty, no Cazaquistão
Data/Horário: 21 de outubro de 2025, 13h45

