Ajax x Galatasaray: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/11) pela Champions League

Ajax x Galatasaray disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo começará às 17h (horário de Brasília), na Amsterdam Arena, em Amsterdã, Países Baixos. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Ajax x Galatasaray ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Ajax passou por um derrota de 2 a 0 para o Inter de Milão, por outra de 4 a 0 para o Olympique de Marseille e por uma terceira de 5 a 1 para o Chelsea.

Já o Galatasaray passou por uma derrota de 5 a 1 para Eintracht, por uma vitória de 1 a 0 sobre o Liverpool e por outra vitória de 3 a 1 sobre o Bodo Glimt.

Ajax x Galatasaray: prováveis escalações

Ajax: Pasveer; Lucas Rosa, Itakura, Sutalo e Baas; Gloukh, McConnell e Mokio; Moro, Weghorst e Godts. Técnico: Heitinga.

Galatasaray: Çakir; Sallai, Sanchez, Bardakci e Jakobs; Lemina e Gabriel Sara; Sané, Icardi, Osimhen e Yilmaz (Torreira). Técnico: Okan Buruk.

FICHA TÉCNICA

Ajax x Galatasaray

Champions League

Local: Amsterdam Arena, em Amsterdã, Países Baixos

Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 17h