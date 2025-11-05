Capa Jornal Amazônia
Brugge x Barcelona: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League

Club Brugge e Barcelona jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

Thalles Leal
fonte

Durante a última rodada, o Barcelona goleou o Olympiacos e o Brugge foi goleado pelo Bayern (X/ @ClubBrugge)

Club Brugge x Barcelona disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo está programado para as 17h (horário de Brasília), no Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: 

Onde assistir Club Brugge x Barcelona ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TNT e pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Barcelona venceu o Newcastle por 2 a 1, perdeu para o Paris Saint-Germain por esse mesmo placar e goleou o Olympiacos por 6 a 1.

Já o Club Brugge passou por uma vitória de 4 a 1 sobre o Mônaco, por uma derrota de 2 a 1 para a Atalanta e por uma derrota de 4 a 0 para o Bayern.

Club Brugge x Barcelona: prováveis escalações

Brugge: Jackers; Sabbe, Ordóñez, Mechele e Seys; Stankovic, Onyedika e Vanaken; Forbs, Tzolis e Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen.

Barcelona: Szczesny; Koundé, Cubarsí, Eric García e Balde; Casadó, de Jong e Fermín; Yamal, Rashford e Ferran Torres. Técnico: Hansi Flick.

FICHA TÉCNICA
Club Brugge x Barcelona
Champions League
Local: Estádio Jan Breydel, em Bruges, Bélgica
Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 17h

Palavras-chave

Barcelona

Club Brugge

Champions League

jogos de hoje
Futebol
.
