Inter x Kairat: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League

Inter de Milão x Kairat disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo acontece às 17h (horário de Brasília), no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Inter x Kairat ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas da Champions League, o Kairat foi goleado pelo Sporting por 4 a 1 e pelo Real Madrid por 5 a 0; e empatou sem gols com o Pafos.

Já o Internazionale passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Ajax, outra de 3 a 0 contra o Slavia Praha e uma terceira de 4 a 0 sobre Union SG.

VEJA MAIS

Inter de Milão x Kairat: prováveis escalações

Inter: Sommer; Bisseck, De Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro Martínez, Esposito.

Kairat: Anarbekov; Mata, Sorokin, Martynovich, Tapalov; Kassabulat, Glazer, Gromyko; Mrynskiy, Satpayev, Jorginho.

FICHA TÉCNICA

Internazionale x Kairat

Champions League

Local: Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, Itália

Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 17h