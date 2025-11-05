City x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League

Manchester City x Borussia Dortmund disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo:

Onde assistir City x Borussia ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Nas rodadas passadas, o Borussia Dortmund registrou um empate de 4 a 4 com o Juventus, uma vitória de 4 a 1 sobre o Athletic Bilbao e outra de 4 a 2 sobre o Copenhagen.

Já o Manchester City passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Napoli, por um empate de 2 a 2 com Monaco e por uma vitória de 2 a 0 sobre o Villarreal.

City x Borussia: prováveis escalações

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri; Nico González; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Yan Couto, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson; Maximilian Beier, Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovač.

FICHA TÉCNICA

Manchester City x Borussia Dortmund

Champions League

Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 17h