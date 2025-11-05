City x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League Manchester City e Borussia Dortmund jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje Thalles Leal 05.11.25 16h00 Na última rodada da Champions, o Borussia venceu o Copenhagen, enquanto o City superou o Villarreal (X/ @bvb) Manchester City x Borussia Dortmund disputam hoje, quarta-feira (05/11), a 4° rodada da Champions League. O jogo ocorre às 17h (horário de Brasília), no Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra. Confira as escalações e onde assistir ao vivo: Onde assistir City x Borussia ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela HBO Max, a partir das 17h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Nas rodadas passadas, o Borussia Dortmund registrou um empate de 4 a 4 com o Juventus, uma vitória de 4 a 1 sobre o Athletic Bilbao e outra de 4 a 2 sobre o Copenhagen. Já o Manchester City passou por uma vitória de 2 a 0 sobre o Napoli, por um empate de 2 a 2 com Monaco e por uma vitória de 2 a 0 sobre o Villarreal. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira Inter x Kairat: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League Inter de Milão e Kairat jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje City x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League Manchester City e Borussia Dortmund jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje City x Borussia: prováveis escalações Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, John Stones, Rúben Dias, Rayan Aït-Nouri; Nico González; Savinho, Tijjani Reijnders, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland. Técnico: Pep Guardiola. Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Ramy Bensebaini; Yan Couto, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Daniel Svensson; Maximilian Beier, Karim Adeyemi; Serhou Guirassy. Técnico: Niko Kovač. FICHA TÉCNICA Manchester City x Borussia Dortmund Champions League Local: Estádio Etihad, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 05 de novembro de 2025, 17h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Manchester City Borussia Dortmund Champions League jogos de hoje COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Brasileiro São Paulo x Flamengo: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasileirão São Paulo e Flamengo jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.11.25 20h30 Campeonato Brasileiro Bragantino x Corinthians: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (05/11) pelo Brasile RB Bragantino e Corinthians jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 05.11.25 18h00 Liga dos Campeões City x Borussia: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (05/11) pela Champions League Manchester City e Borussia Dortmund jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.11.25 16h00 Liga dos Campeões Benfica x Leverkusen: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (05/11) pela Champions League Benfica e Leverkusen jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje 05.11.25 16h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira 05.11.25 7h00 FUTEBOL Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B 05.11.25 9h40 APOIO TOTAL Torcida do Remo prepara festa na saída da delegação para jogo decisivo da Série B Torcedores irão se concentrar em um posto de combustível ao lado do Baenão 05.11.25 12h17 FUTEBOL Remo lidera ranking de renda no Brasileirão da Série B 2025; veja os números Torcida do Remo fez a diferença nas arquibancadas e clube faturou mais de R$12 milhões só em arrecadação 05.11.25 13h41