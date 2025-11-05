Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (05/11), incluem partidas pelo Brasileirão, Copa da Argentina e Liga dos Campeões.

Às 17h, o Manchester City jogará contra o Borussia Dortmund pela Champions League. Já às 21h30, o São Paulo enfrentará o Flamengo pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

Bragantino x Corinthians - 19h - Premiere Vitória x Internacional - 19h - Premiere Sport Recife x Juventude - 19h - Premiere Botafogo x Vasco - 19h30 - Amazon Prime Video Atlético-MG x Bahia - 20h - Premiere Grêmio x Cruzeiro - 20h - Premiere São Paulo x Flamengo - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere

Champions League

Pafos x Villarreal - 14h45 - Space e HBO Max Qarabag x Chelsea - 14h45 - TNT e HBO Max Club Brugge x Barcelona - 17h - TNT e HBO Max Manchester City x Borussia Dortmund - 17h - HBO Max Inter de Milão x Kairat - 17h - HBO Max Benfica x Leverkusen - 17h - HBO Max Ajax x Galatasaray - 17h - HBO Max Olympique de Marseille x Atalanta - 17h - HBO Max Newcastle x Athletic Bilbao - 17h - Space e HBO Max

Copa Argentina

Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors - 21h10 - XSports

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Flamengo; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo pela GeTV, TV Globo e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de City e Borussia; veja o horário

O jogo entre Manchester City x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Brugge e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Club Brugge x Barcelona terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo da final da Copa Argentina; veja o horário

O jogo entre Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors terá transmissão ao vivo pela XSports, às 21h10.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

21h30 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

14h45 - Qarabag x Chelsea - Champions League 17h - Club Brugge x Barcelona - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

14h45 - Pafos x Villarreal - Champions League 14h45 - Qarabag x Chelsea - Champions League 17h - Club Brugge x Barcelona - Champions League 17h - Manchester City x Borussia Dortmund - Champions League 17h - Inter de Milão x Kairat - Champions League 17h - Benfica x Leverkusen - Champions League 17h - Ajax x Galatasaray - Champions League 17h - Olympique de Marseille x Atalanta - Champions League 17h - Newcastle x Athletic Bilbao - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

19h - Bragantino x Corinthians - Brasileirão 19h - Vitória x Internacional - Brasileirão 19h - Sport Recife x Juventude - Brasileirão 20h - Atlético-MG x Bahia - Brasileirão 20h - Grêmio x Cruzeiro - Brasileirão 21h30 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.