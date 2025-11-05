Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

Thalles Leal
fonte

Às 17h, o Newcastle enfrentará o Athletic Bilbao pela Champions League (X/ @nufc)

Os jogos de hoje, nesta quarta-feira (05/11), incluem partidas pelo Brasileirão, Copa da Argentina e Liga dos Campeões.

Às 17h, o Manchester City jogará contra o Borussia Dortmund pela Champions League. Já às 21h30, o São Paulo enfrentará o Flamengo pela Série A do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Brasileiro

  1. Bragantino x Corinthians - 19h - Premiere
  2. Vitória x Internacional - 19h - Premiere
  3. Sport Recife x Juventude - 19h - Premiere
  4. Botafogo x Vasco - 19h30 - Amazon Prime Video
  5. Atlético-MG x Bahia - 20h - Premiere
  6. Grêmio x Cruzeiro - 20h - Premiere
  7. São Paulo x Flamengo - 21h30 - GeTV, TV Globo e Premiere

Champions League

  1. Pafos x Villarreal - 14h45 - Space e HBO Max
  2. Qarabag x Chelsea - 14h45 - TNT e HBO Max
  3. Club Brugge x Barcelona - 17h - TNT e HBO Max
  4. Manchester City x Borussia Dortmund - 17h - HBO Max
  5. Inter de Milão x Kairat - 17h - HBO Max
  6. Benfica x Leverkusen - 17h - HBO Max
  7. Ajax x Galatasaray - 17h - HBO Max
  8. Olympique de Marseille x Atalanta - 17h - HBO Max
  9. Newcastle x Athletic Bilbao - 17h - Space e HBO Max

Copa Argentina

  1. Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors - 21h10 - XSports

Onde assistir ao jogo de São Paulo e Flamengo; veja o horário

O jogo entre São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo pela GeTV, TV Globo e Premiere, às 21h30.

Onde assistir ao jogo de City e Borussia; veja o horário

O jogo entre Manchester City x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Brugge e Barcelona; veja o horário

O jogo entre Club Brugge x Barcelona terá transmissão ao vivo pela TNT e pela HBO Max, às 17h.

Onde assistir ao jogo da final da Copa Argentina; veja o horário

O jogo entre Independiente Rivadavia x Argentinos Juniors terá transmissão ao vivo pela XSports, às 21h10.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 21h30 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta-feira.

TNT

  1. 14h45 - Qarabag x Chelsea - Champions League
  2. 17h - Club Brugge x Barcelona - Champions League

ESPN

Nenhum jogo vai passar na ESPN nesta quarta-feira.

SporTV

Nenhum jogo vai passar na SporTV nesta quarta-feira.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

  1. 14h45 - Pafos x Villarreal - Champions League
  2. 14h45 - Qarabag x Chelsea - Champions League
  3. 17h - Club Brugge x Barcelona - Champions League
  4. 17h - Manchester City x Borussia Dortmund - Champions League
  5. 17h - Inter de Milão x Kairat - Champions League
  6. 17h - Benfica x Leverkusen - Champions League
  7. 17h - Ajax x Galatasaray - Champions League
  8. 17h - Olympique de Marseille x Atalanta - Champions League
  9. 17h - Newcastle x Athletic Bilbao - Champions League

Disney+

Nenhum jogo vai passar na Disney+ nesta quarta-feira.

Premiere

  1. 19h - Bragantino x Corinthians - Brasileirão
  2. 19h - Vitória x Internacional - Brasileirão
  3. 19h - Sport Recife x Juventude - Brasileirão
  4. 20h - Atlético-MG x Bahia - Brasileirão
  5. 20h - Grêmio x Cruzeiro - Brasileirão
  6. 21h30 - São Paulo x Flamengo - Brasileirão

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta quarta-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta quarta-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta quarta-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta quarta-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

05.11.25 7h00

Liga dos Campeões

Liverpool x Real Madrid: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04) pela Champions League

Liverpool e Real Madrid jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

04.11.25 16h00

Liga dos Campeões

PSG x Bayern: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/11) pela Champions League

Paris Saint-Germain e Bayern de Munique jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

04.11.25 16h00

Liga dos Campeões

Bodø/Glimt x Monaco: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (04/11) pela Champions League

Bodø Glimt e Monaco jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

04.11.25 16h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Torcida do Paysandu pede para o time 'entregar' jogo ao Coritiba para prejudicar o Remo

A rivalidade entre Remo e Paysandu ganha mais um capítulo nesta reta final da Série B

05.11.25 9h40

Futebol

Paysandu inicia venda de ingressos promocionais para jogo contra o Coritiba na Curuzu

Mesmo rebaixado, Papão busca apoio do torcedor no confronto diante do líder da Série B.

05.11.25 11h10

Futebol

Alberto Maia lidera nova comissão e promete 'blindar' futebol do Paysandu em 2026

Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, Maia detalhou as novas metas de organização e a dificuldade de jogar a Série C.

05.11.25 10h44

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (05/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Brasileiro, Copa Argentina e Champions League movimentam o futebol nesta quarta-feira

05.11.25 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda