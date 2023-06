Águia e Tuna Luso fazem duelo em Marabá pela vice-liderança na Série D do Brasileiro

Águia e Tuna Luso se enfrentam, neste sábado (24), pela vice-liderança do Grupo A1 da Série D do Brasileiro. A partida começa às 18h no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, e é válida pela 10ª rodada da competição. No primeiro turno, no Souza, em Belém, a "duelo das águias" terminou empatado em 0 a 0.

VEJA MAIS

Depois de começos díspares na Quarta Divisão nacional, as equipes têm, atualmente, campanha praticamente idêntica: 4 vitórias, 4 empates e 1 derrota, somando 16 pontos. O Azulão, porém, está atualmente na 2ª colocação da chave por ter um gol a mais de saldo (6 x 5).

A Tuna é uma das surpresas da competição. A equipe cruzmaltina chegou no Brasileiro desacreditada após a má campanha do Campeonato Paraense, no qual brigou contra o rebaixamento. Mas a reformulação do plantel nas vésperas do Brasileiro, que incluiu a mudança da comissão técnica, surtiu efeito. Os tunantes têm apenas uma derrota, na estreia, para o Trem-AP, e desde então acumulam sete jogos de invencibilidade.

Apesar da boa fase, o discurso do técnico da Tuna é de cautela e respeito pelo adversário. "Sabemos que vai ser um jogo difícil, é o atual campeão paraense. A gente sabe que, jogando nos seus domínios, eles são muito fortes. Porém a Tuna vem em uma crescente, a gente demonstrou, na última partida, um nível de concentração muito alto", apontou Júlio César Nunes em entrevista coletiva na véspera do confronto.

Águia perde jogador destaque

Já o Azulão de Marabá, que chegou a liderar o grupo, mantém-se estável na vice-liderança desde a 5ª rodada da competição. Porém, o técnico Mathaus Sodré teve uma enorme perda para o restante da Série D: o volante Castro, de 28 anos, pediu a rescisão de contrato para assinar com a Ponte Preta e disputar a Série B do Brasileiro.

O jogador foi eleito o melhor volante do Parazão 2023. A saída do Águia, porém, foi amigável e oficializada pelo time paraense na tarde da sexta-feira (23).

Mesmo sem perder há sete jogos, o Águia de Marabá está atento ao mercado por peças de reposição e também em alerta quanto ao desempenho na Série D. Isso porque a equipe empatou quatro dos últimos cincos jogos e já vê o Nacional-AM disparar na liderança, com 20 pontos, quatro a mais que Azulão e Tuna. Em compensação, os dois paraenses estão tranquilos na zona de classificação, já que o primeiro clube fora do G4, o Princesa do Solimões, está seis pontos atrás.