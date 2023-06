Após goleada, técnico da Tuna fala sobre boa fase na Série D: ‘crescendo no momento certo'

A Tuna está vivendo uma boa fase na Série D do Brasileirão. Invicta há oito jogos, a Lusa goleou o São Raimundo-RR, por 4 a 1, no último domingo (18), no estádio do Souza, em Belém. A boa campanha, mostra o resultado do trabalho do técnico Júlio César Nunes junto com o time, cheio de contratados especialmente para a competição.

Para o comandante da equipe, a Tuna ditou o ritmo do jogo, principalmente no primeiro tempo, quando abriu o placar bem a frente, com três gols seguidos. “Neste jogo a equipe entrou muito bem concentrada, conseguimos já desde o início do jogo controlar e anular as ações do São Raimundo, e ser assertivo nas chances criadas. Fizemos um placar bem elástico no primeiro tempo devido a esse nível de concentração. No segundo tempo baixou um pouquinho, a gente tentou com algumas trocas dar intensidade e oxigenar a equipe, algumas trocas não deram o efeito que nós gostaríamos, porém a gente conseguiu ainda fazer o quarto gol. Uma pena que tomamos um gol por desatenção, mas faz parte. A equipe está de parabéns pelo grande resultado que nós conquistamos”, disse Nunes.

Segundo o técnico, o grande público presente no Souza foi um grande incentivo para os jogadores, que mostraram evolução no Brasileiro após um começo difícil, com derrotas nas três primeiras rodadas. “Agradeço também a presença do nosso torcedor, que esteve em bom público e acredito agora que a gente vem crescendo no momento certo da competição”, afirmou.



Artilheiro da partida, o atacante Paulo Rangel, que marcou os dois primeiros gols, também celebrou a vitória e os pontos conquistados pela Águia do Souza. “Estou muito feliz, fizemos o dever de casa. A equipe toda está de parabéns, conseguimos incorporar o espírito da competição. Estou muito feliz pelos gols, mais ainda por ter ajudado a equipe a conseguir três pontos importantíssimos, sabendo que na Série D, cada jogo é uma decisão. Agora é continuar focado para mais uma decisão no final de semana, para aí quem sabe concretizar a classificação”, disse o jogador.

O próximo desafio da Tuna é contra o Águia de Marabá, com quem divide a vice-liderança na tabela do Grupo 1, com 16 pontos. O campeão paraense só leva vantagem sobre a Lusa no saldo de gols (6 contra 5). A partida entre as equipes conterrâneas vai ser realizada no sábado (24), às 18h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá.