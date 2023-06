Tuna goleia o São Raimundo-RR em Belém e mantém invencibilidade na Série D do Brasileiro

A Tuna manteve a invencibilidade na Série D do Campeonato Brasileiro da Série D. A Águia do Souza goleou o São Raimundo-RR por 4 a 1, na tarde deste domingo (18), no Estádio Francisco Vasques, em Belém e agora divide a vice-liderança do Grupo 1 com o Águia de Marabá, com 16 pontos.

A Lusa abriu o placar com o atacante Paulo Rangel, que recebeu passe de cabeça de Daelton e dentro da área, chutou para o gol, aos 30 minutos da primeira etapa, Tuna 1 a 0.

O clube cruzmaltino não tirou o pé do acelerador e três minutos depois, a Águia ampliou o placar. Lançamento para o campo de ataque da Tuna, o zagueiro do São Raimundo falhou, Paulo Rangel acreditou na jogada, roubou a bola e avançou, na saída do goleiro o artilheiro mandou rasteiro, fazendo o segundo dele e da Tuna no jogo, Lusa 2 a 0.

A Tuna estava bem no jogo, tendo as melhores chances e continuou em cima. A Lusa conseguiu o terceiro gol aos 43 minutos, com Pedrinho, que recebeu no meio, avançou e mandou um chute forte, o goleiro do São Raimundo falhou e a bola morreu no fundo do gol, fechando a primeira etapa com 3 a 0.

O quarto gol da Tuna foi marcado por Marlon. O jogador puxou o contra-ataque, lançou na esquerda para Pedrinho que cruzou para trás e Marlon pegou de primeira, marcando o quarto da Tuna aos 37 minutos.

Já no final da partida o São Raimundo descontou o marcador. A bola espirrada na entrada da área, a equipe do Mundão ganhou a disputa no alto e a bola sobrou para Iranildo, que dominou e chutou no canto esquerdo, aos 40 minutos.

Panorama

A Lusa é a terceira colocada no grupo 1 com 16 pontos, mesma pontuação do Águia, que leva a vantagem pelo saldo de gols (6 contra 5). O próximo jogo da Tuna é o confronto de paraenses, diante do Águia, no sábado (24), às 18h, no Estádio Zinho de Oliveira, em Marabá (PA).